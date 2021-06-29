Древнейшее вино в Европе нашли ученые — подробности (ФОТО)https://racurs.ua/n156724-drevneyshee-vino-v-evrope-nashli-uchenye-podrobnosti-foto.htmlРакурс
Научное открытие сделали археологи, проводящие раскопки в доисторическом поселении Дикили Таш в северной Греции. Они обнаружили свидетельства существования вина, датируемого 4 тыс. 300 годом до н. э.
Вероятно, это самые старые известные следы вина в Европе — они на несколько сотен лет старше, чем следы вина из Сицилии. Об этом сообщает Ancient Origins.
Поселение Дикили Таш было заселено с 6 тыс. 500 года до н.э. Только во время недавних раскопок на этом месте были обнаружены ранний и средней неолит.
Одним из доказательств употребления вина в Дикили Таш является наличие тысяч виноградных косточек и виноградных выжимок на остатках всего лишь одного дома на этом участке.
По словам ученых, «новое вино готовилось в большом сосуде внутри дома, в то время, как сок был ферментированный». Примерно в 4 тыс. 300 до н.э. вспыхнул пожар, разрушивший дом.
Ранее исследователи нашли армянскую винодельню, возраст которой составляет 6 тыс. 100 лет, и образец вина из Сицилии возрастом 6 тыс. лет. За пределами Европы ученые также обнаружили следы китайского алкоголя, изготовленного из риса, меда и фруктов, его возраст — 9 тыс. лет.
Напомним, ранее мы сообщали, что древнейшую пивоварню группа американских и египетских археологов откопала на территории Абидоса (древнего города Египта, а теперь археологической зоны).
Источник: Ancient Origins