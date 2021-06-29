Древнейшее вино в Европе нашли ученые – подробности

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Ракурс

Научное открытие сделали археологи, проводящие раскопки в доисторическом поселении Дикили Таш в северной Греции. Они обнаружили свидетельства существования вина, датируемого 4 тыс. 300 годом до н. э.

Вероятно, это самые старые известные следы вина в Европе — они на несколько сотен лет старше, чем следы вина из Сицилии. Об этом сообщает Ancient Origins.

Поселение Дикили Таш было заселено с 6 тыс. 500 года до н.э. Только во время недавних раскопок на этом месте были обнаружены ранний и средней неолит.

Одним из доказательств употребления вина в Дикили Таш является наличие тысяч виноградных косточек и виноградных выжимок на остатках всего лишь одного дома на этом участке.

По словам ученых, «новое вино готовилось в большом сосуде внутри дома, в то время, как сок был ферментированный». Примерно в 4 тыс. 300 до н.э. вспыхнул пожар, разрушивший дом.

Ранее исследователи нашли армянскую винодельню, возраст которой составляет 6 тыс. 100 лет, и образец вина из Сицилии возрастом 6 тыс. лет. За пределами Европы ученые также обнаружили следы китайского алкоголя, изготовленного из риса, меда и фруктов, его возраст — 9 тыс. лет.

Напомним, ранее мы сообщали, что древнейшую пивоварню группа американских и египетских археологов откопала на территории Абидоса (древнего города Египта, а теперь археологической зоны).

Источник: Ancient Origins



