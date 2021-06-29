На фарт? Зеленський подзвонив у збірну в день гри зі Швецією, фото — ОП

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На Євро 2020 29 червня збірна України з футболу проведе матч 1/8 фіналу турніру проти Швеції. Матч у шотландському Глазго почнеться о 22.00.

Президент Володимир Зеленський зателефонував збірній України в день матчу зі Швецією. Глава держави вирішив зателефонувати гравцям, щоб сказати «ми віримо у вас і дуже вболіваємо». Під час дзвінка у залі був і президент Асоціації українського футболу Андрій Павелко. Він сидів біля головного тренера збірної Андрія Шевченка.

Наші футболісти добре мотивовані і здатні дивувати. Сьогодні на поле з ними буде 40 млн українців, — написав Зеленський у своїх соцмережах.

Він також привітав з днем народження воротаря збірної Андрія П’ятова.

В іншому матчі дня зустрінуться фаворити Євро 2020 — збірні Англії та Німеччини.

28 червня Зеленський під час виступу у Верховній Раді вніс проект закону про великий герб України, а також пожартував про футбол — сказав, що очікує від шведських футболістів демонстрації того, як сильно Швеція любить Україну.

Побачити матч збірної України сьогодні можна на ТРК «Україна».