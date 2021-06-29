Прогноз погоди на липень оприлюднили синоптики. Фото: Факти

https://racurs.ua/ua/n156727-prognoz-pogody-na-lypen-opryludnyly-synoptyky.html

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Погода в липні 2021 року прогнозується спекотна з середньою температурою 20−25° тепла, в горах буде 13−18° вище нуля.

Місячна кількість опадів очікується 34−91 мм, в Карпатах та місцями на Прикарпатті — 103−155 мм, що не перевищує кліматичну норму. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Абсолютний мінімум температури повітря у липні становить 1−9° тепла, на узбережжі морів — 10−12° вище нуля, на високогір’ї Карпат — до 1° морозу.

Абсолютний максимум температури повітря очікується 34−39° тепла, у південних, східних, Дніпропетровській областях та в Криму місцями 40−41° вище нуля, в гірських районах 26−33° з позначкою плюс.

За даними синоптиків, середня місячна кількість опадів липня у західних, північних та Вінницькій областях прогнозується 62−119 мм, у Карпатах — 131−170 мм, на решті території країни — 37−75 мм.