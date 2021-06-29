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https://racurs.ua/ua/n156728-yak-kupyty-zemlu-v-ukrayini-try-kroky.html

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Для купівлі землі в Україні необхідно здійснити три базові кроки.

Подробиці запуску вільного ринку землі з 1 липня розповів заступник голови Міністерства економіки Тарас Висоцький в ефірі програми «Сьогодні Ввечері» на телеканалі «Україна 24».

На запитання, як встановити випадки, коли іноземці купують землю обхідними шляхами через громадян України, Висоцький зазначив, що з 1 липня на сайті Держгеокадастру можна всім українцям подивитися дані земельного моніторингу. На ресурсі буде доступна інформація, хто купує землю, скільки і за якою ціною.

Відомство уповноважене робити цей моніторинг. І якщо будуть виявлятися порушення, наприклад, що іноземці будуть купувати обхідними шляхами, тоді ця земля конфіскується у судовому порядку і примусово відчужується через електронні аукціони, — зазначив чиновник.

За словами заступника міністра, чіткі кроки щодо купівлі землі описані на сайті Мінагропрому, на сторінках у соцмережах Мінагропрому та Держгеокадастру. Перший крок — варто перевірити на публічній кадастровій карті, що земельна ділянка внесена, і на неї є вся документація. Другий крок — звернення до нотаріуса. Третій — проходження перевірки і безпосередньо оформлення угоди купівлі/продажу.

Нагадаємо, у червні Кабмін затвердив порядок здійснення перевірки відповідності набувача або власника земельної ділянки сільськогосподарського призначення вимогам, визначеним ст. 130 Земельного кодексу України. Покупців земельних ділянок буде перевіряти нотаріус, а продавців — орган, який здійснює державний контроль за використанням та охороною земель.

Джерело: «Україна 24»