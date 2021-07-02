Ціна землі в Україні буде підвищуватися щороку. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n156895-zemlya-zbagachuvatyme-u-kabmini-opryludnyly-prognoz-zrostannya-ciny.html

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Ціна землі в Україні підвищуватиметься щороку — вартість земділянок сільськогосподарського призначення буде зростати на 7−10%.

На зростання ціни впливатимуть ринкові фактори. Про це 2 липня заявив очільник Міністерства аграрної політики Роман Лещенко під час години запитань до уряду у Верховній Раді. Засідання ВРУ транслювалося в YouTube.

Що стосується зростання вартості земельних ділянок сільськогосподарського призначення. За нашими оцінками, зростання буде близько 7−10%щороку, оскільки українська земля є недооцінена, але є ринкові фактори, які впливають на зростання ціни… Ми маємо переконання, що ціна буде постійно зростати, — зазначив міністр.



Раніше Лещенко прогнозував, що середня ціна землі по країні після відкриття ринку складе близько 2 тис. дол. за 1 га. Потім вона може вирости в кілька разів.

Нагадаємо, в Кабміні заявляли, що для купівлі землі в Україні необхідно здійснити три базові кроки. Перший крок — варто перевірити на публічній кадастровій карті, що земельна ділянка внесена, і на неї є вся документація. Другий крок — звернення до нотаріуса. Третій — проходження перевірки і безпосередньо оформлення угоди купівлі/продажу.