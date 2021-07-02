Простий спосіб лікування мігрені знайшли вчені. Фото: Istock

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Ракурс

Мігрень — одне з найпоширеніших захворювань, яке часто вражає сучасних людей.

З’ясувалося, що скоротити напади цього захворювання можна лише збільшивши споживання омега-3. Про це повідомляє British Medical Journal.

Вчені провели експеримент, під час якого посадили на дієту людей, що страждають хронічними мігренями. План харчування був багатий омега-3 кислотами. Під час дослідження виявилося, що такий раціон сприяє зменшенню тривалості головного болю.

Під час дослідження порівняли дві дієти, одна з яких збільшувала споживання омега-3 кислот, а друга передбачала зниження споживання омега-6 із таким же рівнем омега-3, як і в першій дієті.

До участі у випробуванні запросили 182 людини (серед них 88% жінок, середній вік 38 років), які страждали на мігрень від п’яти до 20 днів кожного місяця. Випадковим чином учасникам вибрали одну з дієт, якої вони мусили дотримуватися впродовж 16 тижнів. Частоту і тривалість головного болю добровольці фіксували щодня в електронному щоденнику.

По закінченню експерименту вчені провели опитування, що складається із шести пунктів, який оцінював вплив головного болю на якість життя. З’ясувалося, що обидві дієти сприяли збільшенню концентрації в крові «знеболювальної» кислоти в порівнянні з контрольною дієтою. Також ці дієти скоротили тривалість мігрені.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що австралійські медики нещодавно виявили свідоцтво того, що мігрень можуть провокувати паразити, підчепити яких можна навіть під час випадкових нетривалих контактів із жителями ендемічних країн.