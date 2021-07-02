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Ракурс
11-річний водій загинув біля Львова. Фото: Нацполіція

11-річний водій загинув біля Львова, за кермо BMW його посадив п’яний батько

2 лип 2021, 12:36
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Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася у Львівській області — жертвою дорожньої аварії став 11-річний хлопець.

У четвер, 1 липня, липня близько опівночі у селі Рясне-Руське Львівського району автомобіль BMW з’їхав з проїзної частини у кювет. Внаслідок автопригоди від отриманих травм хлопчик помер на місці події. Про це повідомила прес-служба поліції Львівської області.

Виявилося, що керувати транспортним засобом дитині дозволив батько — 35-річний мешканець села Рясне-Руське, який також був в автомобілі. Окрім того, в салоні BMW перебував власник, 23-річний мешканець того ж села. Обоє дорослих були п’яні, їх з незначними тілесними ушкодженнями доставили в лікарню.

Слідчі відкрили за фактом аварії кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини події.

11-річний водій загинув біля Львова. Фото: Нацполіція


11-річний водій загинув біля Львова. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у Києві сталася жахлива ДТП — пішоходи, які переходили дорогу в невстановленому місці, потрапили під колеса вантажного автомобіля. Відомо, що чоловік і жінка вирішили перебігти дорогу через вісім смуг руху на проспекті Бажана.

Джерело: Ракурс


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