Вакцина. Фото: Moderna

https://racurs.ua/n156879-vakcina-moderna-poyavitsya-v-ukraine-detali.html

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Вакцинация от коронавируса в Украине значительно ускорилась. Минздрав ожидает, что уже в течение июля в Украину поступят 2 млн доз препарата американского производителя Moderna.

Вакцину доставят в рамках программы COVAX, которую инициировала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге с журналистами.

Виктор Ляшко заявил, что будет оцениваться возможность взаимозаменяемости двух м-РНК вакцин разных производителей — Pfizer и Moderna. Также министр отметил, что в ближайшее время в Украину поступит 5,32 млн доз китайской вакцины Coronavac, 2 млн доз вакцины Pfizer — 1 млн доз в июле и 1 млн в августе.

По словам министра, Украина также договорилась о поставках 10 млн доз вакцины Novavax, 4 млн доз которой поступят уже в августе. Также ведутся переговоры о поставках в августе и «других вакцин», которые в Минздраве не назвали.

Имеющиеся договоренности и контракты позволяют рассчитывать, что обещание главы Минздрава провести 10 млн вакцинаций до конца лета будет выполнено.

Напомним, ранее мы сообщали, что эффективность вакцины от коронавируса американской компании Moderna оказалась заниженной. Производитель немного снизил показатель эффективности разработанной COVID-вакцины после третьей фазы исследований.