Вакцина. Фото: Moderna

https://racurs.ua/ua/n156879-vakcyna-moderna-z-yavytsya-v-ukrayini-detali.html

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Вакцинація від коронавірусу в Україні значно прискорилася. Міністерство охорони здоров’я (МОЗ) очікує, що вже протягом липня в Україну надійдуть 2 млн доз препарату американського виробника Moderna.

Вакцину доставлять у межах програми COVAX, яку ініціювала Всесвітня організація з охорони здоров’я (ВООЗ). Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу з журналістами.

Віктор Ляшко також повідомив, що буде оцінюватися можливість взаємозамінності двох м-РНК вакцин різних виробників — Pfizer та Moderna. Також міністр зазначив, що найближчим часом до України надійде 5,32 млн доз китайської вакцини Coronavac, 2 млн доз вакцини Pfizer — 1 млн доз у липні та 1 млн у серпні.

За словами міністра охорони здоров’я, Україна досягла домовленості про постачання 10 млн доз вакцини Novavax, 4 млн доз якої надійде вже в серпні. Також ведуться переговори про постачання в серпні і «інших вакцин», які в МОЗ не назвали.

Наявні домовленості й контракти дозволяють розраховувати, що обіцянку голови МОЗ провести 10 млн вакцинацій до кінця літа буде виконано.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ефективність вакцини від коронавірусу американської компанії Moderna виявилася заниженою. Виробник трохи знизив показник ефективності розробленої нею COVID-вакцини після третьої фази досліджень.