День податківця України відзначають 2 липня. Фото:

https://racurs.ua/ua/n156878-den-podatkivcya-ukrayiny-ta-zosymyn-den-vidznachaut-2-lypnya.html

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День мученика Зосими 2 липня відзначають за народним календарем в Україні. Наші предки вважали, що Зосима є заступником бджіл.

Слов’яни вірили, що бджоли наділені надзвичайною силою, оскільки здатні давати людині віск, з якого виготовляли свічки.

Народні прикмети на 2 липня:

Бджоли купчасто до своїх вуликів летять — до дощу, на стінках вуликів сидять — до спеки, стають злішими, частіше жалять — до посухи.

Ввечері з’явилася веселка — на хорошу погоду.

Якщо до вечора купчасті хмари зникли — погода буде ясною.

2 липня в Україні професійне свято податківців. День податківця України було призначено указом президента України № 252/2020, а раніше податківці ділили своє свято із митниками й відзначали його навесні.

Також 2 липня в світі відзначають Міжнародний день спортивного журналіста. Крім того, 2 липня — Всесвітній день НЛО, День «Я забув», День лікеру «Анісетт» в США та Міжнародний день собак.

2 липня в історії:

1900 рік — відбувся перший політ дирижаблю моделі LZ-1, сконструйованого відставним прусським офіцером Фердинандом фон Цеппеліном.

1954 рік — розпочала роботу Міжнародна організація телебачення (Євробачення).

1951 рік — газета «Правда» засудила вірш В. Сосюри «Любіть Україну».

2011 рік — Володимир Кличко переміг Девіда Хея, внаслідок чого у братів Кличків опинилися всі престижні пояси за перемогу у надважкій вазі.

Нагадаємо, 1 липня наші предки відзначали День Ярила — слов’янського бога сонця. Люди вірили, що саме у цей день настає найкращий час починати косовицю і збирати лікарські трави.