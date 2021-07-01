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День податківця України відзначають 2 липня. Фото:
День податківця України та Зосимин день відзначають 2 липняhttps://racurs.ua/ua/n156878-den-podatkivcya-ukrayiny-ta-zosymyn-den-vidznachaut-2-lypnya.htmlРакурс
День мученика Зосими 2 липня відзначають за народним календарем в Україні. Наші предки вважали, що Зосима є заступником бджіл.
Слов’яни вірили, що бджоли наділені надзвичайною силою, оскільки здатні давати людині віск, з якого виготовляли свічки.
Народні прикмети на 2 липня:
- Бджоли купчасто до своїх вуликів летять — до дощу, на стінках вуликів сидять — до спеки, стають злішими, частіше жалять — до посухи.
- Ввечері з’явилася веселка — на хорошу погоду.
- Якщо до вечора купчасті хмари зникли — погода буде ясною.
2 липня в Україні професійне свято податківців. День податківця України було призначено указом президента України № 252/2020, а раніше податківці ділили своє свято із митниками й відзначали його навесні.
Також 2 липня в світі відзначають Міжнародний день спортивного журналіста. Крім того, 2 липня — Всесвітній день НЛО, День «Я забув», День лікеру «Анісетт» в США та Міжнародний день собак.
2 липня в історії:
- 1900 рік — відбувся перший політ дирижаблю моделі LZ-1, сконструйованого відставним прусським офіцером Фердинандом фон Цеппеліном.
- 1954 рік — розпочала роботу Міжнародна організація телебачення (Євробачення).
- 1951 рік — газета «Правда» засудила вірш В. Сосюри «Любіть Україну».
- 2011 рік — Володимир Кличко переміг Девіда Хея, внаслідок чого у братів Кличків опинилися всі престижні пояси за перемогу у надважкій вазі.
Нагадаємо, 1 липня наші предки відзначали День Ярила — слов’янського бога сонця. Люди вірили, що саме у цей день настає найкращий час починати косовицю і збирати лікарські трави.
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