День налоговика Украины отмечают 2 июля. Фото:

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День мученика Зосимы 2 июля отмечают по народному календарю в Украине. Наши предки считали, что Зосима является покровителем пчел.

Славяне верили, что пчелы наделены необычайной силой, поскольку способны давать человеку воск, из которого делали свечи.

Народные приметы на 2 июля:

Пчелы кучно летят к своим ульям — к дождю, сидят на стенках ульев — к жаре, становятся злее, чаще жалят — к засухе.

Вечером появилась радуга — на хорошую погоду.

Если к вечеру кучевые облака исчезли — погода будет ясной.

2 июля в Украине профессиональный праздник налоговиков. День налоговика Украины был назначен указом президента Украины № 252/2020, а раньше налоговики делили свой праздник с таможенниками и отмечали его весной.

Также 2 июля в мире отмечают Международный день спортивного журналиста. Кроме того, 2 июля — Всемирный день НЛО, день «я забыл», день ликера «Анисетт» в США и Международный день собак.

2 июля в истории:

1900 год — состоялся первый полет дирижабля модели LZ-1, сконструированного отставным прусским офицером Фердинандом фон Цеппелином.

1954 год — начала работу Международная организация телевидения (Евровидение).

1951 год — газета «Правда» осудила стихотворение В. Сосюры «Любите Украину».

2011 год — Владимир Кличко победил Дэвида Хэя, в результате чего у братьев Кличко оказались все престижные пояса за победу в супертяжелом весе.

Напомним, 1 июля наши предки отмечали День Ярила — славянского бога солнца. Люди верили, что именно в этот день наступает лучшее время начинать косовицу и собирать лекарственные травы.