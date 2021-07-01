Юлия Тимошенко в Верховной Раде. Фото: ТАСС

https://racurs.ua/n156877-timoshenko-rassmeshila-nardepov-zayavleniem-o-neprichastnosti-k-oligarham-video.html

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Юлия Тимошенко во время выступления в Верховной Раде рассмешила нардепов своим заявлением.

Лидер фракции «Батькивщина» во время сегодняшнего внеочередного заседания заявила, что ее трудно назвать человеком, который за олигархов. Депутаты мгновенно отреагировали взрывом смеха. Такое заявление она сделала во время рассмотрения законопроекта № 5599 о деолигархизации в Украине. Трансляцию заседания ВРУ проводили на парламентском TouTube-канале.

Честно говоря, меня трудно обвинить в том, что я где-то там за олигархов. Я единственный политик, которого…, — начала она, но вынуждена была прервать речь, поскольку парламентский зал Рада разразился смехом и аплодисментами.

В ответ Тимошенко заявила, что является единственным украинским политиком, которого олигархи упекли в тюрьму, а в это время «95-й квартал» выполнял на корпоративах у олигархов за деньги такие номера, как игра на рояле".

Сам законопроект об олигархах Тимошенко назвала «трэшем» и попыткой легализовать олигархов в Украине.

Напомним, 1 июля Верховная Рада голосами 275 нардепов приняла в первом чтении законопроект об олигархах. Парламентская фракция «Батькивщина» воздержалась от голосования.

Законопроект предусматривает, что олигархов будут определять по четырем критериям: участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на СМИ, является конечным контролером субъекта хозяйствования и имеет активов, более чем на 1 млн прожиточных минимумов.