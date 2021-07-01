Стало известно, кто не голосовал за закон об олигархах. Фото: slovoidilo.ua

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Законопроект об олигархах 1 июля приняла Верховная Рада в первом чтении.

За проект закона № 5599 «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» проголосовали 275 нардепов. За голосовали фракция «Слуга народа», «Доверие» и «За будущее». Против — «Европейская солидарность» и «Голос». Воздержались от голосования представители ОПЗЖ и «Батькивщины». Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

Документ поддержал 231 представитель фракции «Слуга народа», 18 нардепов от «Доверия», и 18 представителей «За будущее». При этом парламент провалил голосование за сокращенную процедуру ко второму чтению — кнопку «за» нажали лишь 216 депутатов.

Против закона о деолигархизации выступила лишь один депутат из «Слуги народа» — приближенная к олигарху Ринату Ахметову Людмила Буймистер. Эта парламентарий постоянно появляется в эфире политических ток-шоу на канале Ахметова, а до избрания в парламент работала у бизнесмена Сергея Таруты, который был в прошлом бизнес-партнером Ахметова.

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что для проведения деолигархизации, кроме основного закона, необходимо будет принять 11 нормативно-правовых актов, в том числе с другими законами. Для их разработки президент дал две недели.