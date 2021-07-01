Ученые определили самые ранние симптомы COVID-19. Фото: headache.ru

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Самые ранние симптомы коронавирусной болезни COVID-19 назвали ученые.

Ученые из Университетского колледжа Лондона вместе с университетами Оксфорда и Ливерпуля проанализировали симптомы ранней стадии развития коронавируса и составили их расширенный список. Об этом сообщает bmj.com.

Наиболее распространенная комбинация симптомов, которая обычно говорит о начале развития болезни в организме — кашель, лихорадка, потеря вкуса, запаха — помогает обнаружить лишь 69% случаев. Но поскольку пациенты не испытывают никаких симптомов, другие симптомы проявляются раньше других.

Еще в 96% случаях коронавирус выявляется из-за следующих симптомов — усталость, потеря вкуса, запаха, кашель, диарея, головная боль и боль в горле.

Ученые утверждают, что в каждой возрастной группе самые ранние симптомы отличаются. Так, у людей 17 лет — это головная боль, старше 18 лет — потеря аппетита, от 18 до 54 лет — мышечные боли.

Напомним, американские ученые установили, что SARS-CoV-2 способен находить альтернативные способы инфицирования клеток человека, даже если у тех отсутствует ангиотензин, превращающий фермент ACE2 в клетку.

Источник: bmj.com