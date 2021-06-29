Коронавирус научился по-новому атаковать клетки человека. Фото: ferra.ru

https://racurs.ua/n156729-koronavirus-nauchilsya-po-novomu-atakovat-kletki-cheloveka.html

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Коронавирус заражает человека новым способом, выяснили американские ученые.

SARS-CoV-2 способен находить альтернативные способы инфицирования клеток человека, даже если у тех отсутствует ангиотензин, превращающий фермент ACE2 в клетку. Об этом пишет Phys.org.

Стало известно, что из-за очередной мутации вирус способен инфицировать изначально невосприимчивые к нему клетки аденокарциномы человека H522.

Ученые уточнили, что коронавирус уже на ранних этапах пандемии имел удивительно высокую приспособленность к клеткам человека, что отличает его от других зоонозных вирусов. К такому выводу специалисты пришли на основе структурного анализа коронавирусного S-белка и связывающегося с ним ACE2.

Ранее Европейский центр профилактики и контроля заболеваний предрек индийскому штамму «Дельта» быстрое распространение во всех странах Европы.

Напомним, вирусолог Даниэль Андерсон, в ноябре 2019 года работающая в лаборатории института вирусологии в китайском городе Ухань, не исключает теорию, согласно которой коронавирус распространился из лаборатории в Ухане.

Источник: Phys.org