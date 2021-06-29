Коронавірус навчився по-новому атакувати клітини людини. Фото: ferra.ru

https://racurs.ua/ua/n156729-koronavirus-navchyvsya-po-novomu-atakuvaty-klityny-ludyny.html

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Коронавірус заражає людину новим способом, з’ясували американські вчені.

SARS-CoV-2 здатен знаходити альтернативні способи інфікування клітин людини, навіть якщо у тих відсутній ангіотензин, що перетворює фермент ACE2 в клітину. Про це пише Phys.org.

Стало відомо, що через чергові мутації вірус здатен інфікувати спочатку несприйнятливі до нього клітини аденокарциноми людини H522.

Вчені уточнили, що коронавірус вже на ранніх етапах пандемії мав надвисоку пристосованість до клітин людини, що відрізняє його від інших зоонозних вірусів. До такого висновку фахівці прийшли на основі структурного аналізу коронавірусного S-білка і пов’язаного з ним ACE2.

Раніше Європейський центр профілактики та контролю захворювань передрік індійському штаму «Дельта» швидке поширення у всіх країнах Європи.

Нагадаємо, вірусолог Даніель Андерсон, яка до листопада 2019 року працювала в лабораторії інституту вірусології в китайському місті Ухань, не виключає теорію, відповідно до якої коронавірус поширився з лабораторії в Ухані.

Джерело: Phys.org