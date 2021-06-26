https://racurs.ua/2884-hochu-v-otpusk-more-samolet-i-koronavirus-a-bezopasno-li-seychas-puteshestvovat.html

Ракурс

Для тех, кто не представляет свою жизнь без интересных поездок, сейчас непростые времена. Пандемия заметно сузила горизонт планирования, но лето — лучший друг путешественника и безвиза. Похоже, «блудный безвиз» потихоньку возвращается. Болгария, Хорватия, Кипр и даже Греция, которая является частью Шенгенской зоны, накануне отпускного сезона отменили запреты на «некритические» путешествия для граждан Украины.

Открыла границы для туристов Испания. Украинцам понадобится сертификат о вакцинации, вторая доза вакцины должна быть введена не менее чем за 14 дней до путешествия. Признаются вакцины, как одобренные Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), так и разрешенные для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения. В настоящее время такими вакцинами являются Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, CoronaVac (Sinovac) и Sinopharm. То есть в этот перечень входят вакцины, доступные в Украине.

С 9 июня Францияотменила ограничения для путешественников с сертификатами полной вакцинации. Но здесь есть нюанс: только для тех, кто вакцинировался препаратами, одобренными EMA. Получается, что во Францию пока не смогут попасть туристы, привитые CoronaVac, — именно этой вакциной наиболее массово прививают в нашей стране. После одобрения ВОЗ производитель CoronaVac ждет решения EMA. С не меньшим нетерпением одобрения ждут и украинские туристы.

Пока вакцинированных от COVID-19 двумя дозами в Украине мало — чуть более 200 тысяч человек. Остается под вопросом, как на практике европейские пограничники будут признавать украинские сертификаты о вакцинации. «Ковидные сертификаты» в цифровом и бумажном виде наше правительство обещает ввести с 1 июля. Дата не случайна: 1 июля должны заработать европейские цифровые сертификаты COVID-19 во всех странах Евросоюза. А пока у нас выдают международное свидетельство о вакцинации в бумажном виде. Такой документ не является сертификатом в понимании ЕС, поэтому его валидность в Испании или Франции не гарантирована.

Отличные новости — отмена тестов по прибытии

Украинцы устали от ограничений и в этом году планируют путешествовать больше. По данным Aviasales, в мае наши сограждане забронировали наибольшее количество авиабилетов за 2020–2021 годы. Самыми востребованными направлениями стали Турция, Грузия, Черногория, Беларусь, Греция. В топе популярных городов — Стамбул, Батуми, Тбилиси, Тиват, Анталия, Даламан, Тирана. Минск также входил в этот список, однако с 26 мая авиасообщение между Украиной и Беларусью прекращено. Большинство стран, принимающих украинских туристов, требуют ПЦР-тесты по прибытии. А вот Черногория и Албания готовы принять туристов из Украины без тестов.

Еще одна хорошая новость — на днях правительство отменило требование ПЦР-теста для украинцев, возвращающихся из-за рубежа. Такое решение приняли в связи с переходом всей страны к «зеленому» уровню по ситуации с коронавирусом. Теперь по возвращении на Родину нашим согражданам не требуется самоизоляция или наличие отрицательного теста на коронавирус.

«При «зеленом» уровне эпидемической опасности в Украине пересечение государственной границы из любых стран является беспрепятственным для граждан Украины или иностранцев с видом на жительство. Также беспрепятственно граждане Украины могут пересекать КПВВ», — говорится в сообщении Минздрава.

«Согласно совместному решению Минцифры с Минздравом, отныне не нужно будет устанавливать мобильное приложение «Дій вдома» при возвращении из-за границы в Украину», — уточняет в своем сообщении Министерство цифровой трансформации.

Гражданам других стран для въезда в Украину по-прежнему нужно обязательно иметь страховой полис (включающий и лечение COVID-19), а также отрицательный тест или справку о полном курсе вакцинации:

отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее 72 часов до пересечения границы;

отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (не более чем за 72 часа до пересечения границы);

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, и выданный в соответствии с ММСП или согласно заключенным Украиной международным договорам о взаимном признании документов о вакцинации.

Новость замечательная, но расслабляться не стоит, — ситуация в любой момент может измениться. Чиновники напоминают: вслучае возвращения на территории Украины иного уровня эпидемической опасности вместо нынешнего «зеленого» требование теста или самоизоляции вернется, независимо от страны прибытия.

Отдохнул и привез «корону» — насколько высоки риски

Насколько безопасно сейчас путешествовать?Ответ на этот вопрос зависит от множества факторов. От выбранного вами направления, способа передвижения — самолетом, поездом или автомобилем, свежей статистики по случаям заражения коронавирусом, соблюдения карантинных мер и уровня вакцинации от ковида. А также от состояния вашего иммунитета, болели ли вы COVID-19 или привиты. Одни эксперты рекомендуют выбирать города и страны, в которых люди дисциплинированно относятся к протоколам безопасности, а тестирование на коронавирус обязательно. Другие считают, что ПЦР-тестирование отсекает лишь часть инфицированных, ведь инкубационный период у COVID-19 длительный, и тест не всегда способен «поймать» заболевшего.

По мнению врача-инфекциониста Киевской городской клинической больницы №4 Евгения Дубровского, риски привезти коронавирус из летнего путешествия минимальны.

«Хотя коронавирус не подчиняется всем законам и постоянно преподносит сюрпризы, все же это типично сезонное заболевание. Коронавирусная инфекция обостряется в период холодов, когда снижается иммунитет. Коронавирус не любит солнца и ультрафиолета. Поэтому привезти с моря ковид — вероятность этого очень низкая. Если вы боитесь заболеть в турпоездке, это даже смешно. Так как в очереди в кассу супермаркета, переполненной маршрутке риск заболеть намного выше, чем в самолете или на море. Конечно, нужно смотреть на эпидемиологическую ситуацию в стране, куда собираетесь. Если в Швеции или Израиле сегодня ноль заражений, то вряд ли вы там что-то подхватите. Если есть всплеск COVID-19, то, естественно, ехать в такую страну не стоит».

Действительно ли проще заразиться в супермаркете, чем в путешествии? Похоже, да. Где цепляет коронавирус основная часть заразившихся, достоверно не знает никто. За исключением явных случаев наподобие заражения в семье, на вечеринке или после возвращения из страны с высоким уровнем заболеваемости. Исследователи из университета Дюссельдорфа решили исправить этот пробел и заодно проследить эволюцию вируса в режиме реального времени, используя секвенирование, то есть расшифровку вирусных геномов (пока статья не опубликована, данные выложены в открытом доступе — https://covgen.hhu.de). Для этого ученые объединили свои усилия с сотрудниками Gesundheitsamt (местными органами здравоохранения). Последние брали ПЦР-тесты и в анонимном виде передавали образцы ученым. SARS-CoV-2 мутирует быстро. Даже вирусы, взятые у двух последовательно заболевших, условно говоря, у Тараса и зараженного им Петра, будут отличаться. Сравнивая между собой вирусные геномы из присланных образцов, ученые построили цепочки распространения коронавируса.

Работа получилась весьма впечатляющая. Это не просто цифры, буквально вживую можно наблюдать за «приключениями» вируса, как он переходит с жертвы на жертву. Где же заражались люди, чьи образцы анализировали ученые? Было обнаружено несколько цепочек заражения в супермаркетах. Люди, работающие из дома и ни с кем в общем-то не контактировавшие, примерно одновременно подцепили очень сходные версии коронавируса. Единственное, что связывало заболевших, — магазин, в котором они делали покупки. Конечно же, в супермаркете они находились в масках, ведь в Германии с этим очень строго. Минимум в одном случае источником заражения стал кассир, вышедший на работу с симптомами простуды. Следует отметить, что в Германии кассиры, в отличие от посетителей, могли не носить маски, они отделены от очереди пластиковым листом. Очевидно, последний не может задержать аэрозоль — взвесь очень мелких капелек. А ведь аэрозольный путь передачи коронавируса до сих пор вызывает споры. Интересно также время воздействия: обычно на кассе человек не стоит часами, даже если в магазине очередь.

Очень показательны цепочки заражения, которые ученые отследили в домах престарелых. В одном из них целая группа привитых пожилых людей заразилась коронавирусом от непривитого сотрудника. У всех дедушек и бабушек болезнь протекала в легкой форме. Данные дюссельдорфских исследователей еще раз показали, как важно прививать пожилых и людей с хроническими заболеваниями. До того, как всех обитателей домов престарелых начали вакцинировать, каждая коронавирусная вспышка уносила немало жизней.

Авиаперелет и коронавирус: как максимально защитить себя

Исследование, проведенное CDC (центрами по контролю и профилактике заболеваний США), показало, сколь важную роль для безопасности авиапассажиров играют защитные маски, а также использование системы вентиляции. Ученые анализировали дальний перелет Дубай (ОАЭ) — Окленд (Новая Зеландия). Как оказалось, коронавирусом во время полета заразились четыре человека, двое из них были без защитных масок. Увы, но система вентиляции самолета, снижающая вероятность передачи вирусов, была отключена во время промежуточной получасовой посадки в Куала-Лумпуре (Малайзия) для дозаправки.

Как известно, риски заразиться коронавирусом в закрытом помещении выше, чем на открытом воздухе. Система вентиляции в самолетах существенно снижает степень такого риска. Воздух, выдыхаемый пассажирами, очищается с помощью HEPA-фильтров, способных удерживать 99,95% переносимых по воздуху частиц. Поступающий в самолет снаружи свежий воздух смешивается с отфильтрованным и распространяется в салоне. Однако, по словам профессора Университета гуманитарных наук Аккон (Берлин), эпидемиолога Тимо Ульрихса, HEPA-фильтры не обеспечивают 100-процентной защиты. Передвижение пассажиров по салону самолета влияет на направление воздушных потоков и, «возможно, некоторые частички задерживаются в воздухе салона дольше, чем предусмотрено техническими требованиями, и риск заражения тем самым увеличивается».

Как максимально защитить себя во время перелета? Большинство экспертов настаивает на необходимости использования маски на протяжении всегополета. Маска должна максимально плотно прилегать к лицу. Воздух в туалетах авиалайнеров также вентилируется. Но где уверенность, что предыдущий посетитель находился там в маске? Поэтому в туалете ее лучше не снимать. Руководитель инициативы «Общественное здравоохранение в авиации» в Гарвардском университете Леонард Маркус советует открыть вентиляционные отверстия над сиденьем. Возникающие воздушные потоки повышают качество воздуха и снижают вероятность переноса выдыхаемых частиц от одного человека к другому.

Путешествуйте с удовольствием, но не забывайте о возможных рисках, связанных с пандемией. Внимательно проверяйте правила въезда в страну непосредственно перед поездкой, желательно в нескольких источниках. Не пытайтесь обмануть систему липовым ПЦР-тестом, поддельной справкой или COVID-сертификатом вакцинации. Вы рискуете как минимум сорвать путешествие, испортить себе отпуск или закрыть вопрос въезда в ЕС на годы.