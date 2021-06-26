https://racurs.ua/ua/2884-hochu-u-vidpustku-more-litak-i-koronavirus-a-chy-bezpechno-zaraz-podorojuvaty.html

Ракурс

Для тих, хто не уявляє свого життя без цікавих поїздок, нині непрості часи. Пандемія помітно звузила горизонт планування, але літо — найкращий друг мандрівника і безвізу. Схоже, «блудний безвіз» потрохи повертається. Болгарія, Хорватія, Кіпр і навіть Греція, яка є частиною Шенгенської зони, напередодні відпускного сезону скасували заборони на «некритичні» подорожі для громадян України.

Відкрила кордони для туристів Іспанія. Українцям знадобиться сертифікат про вакцинацію, друга доза вакцини має бути введена не менш як за 14 днів до подорожі. Визнають вакцини, як схвалені Європейським агентством з лікарських засобів (EMA), так і дозволені для екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Нині такими вакцинами є Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, CoronaVac (Sinovac) і Sinopharm. Тобто до цього переліку входять вакцини, доступні в Україні.

З 9 червня Франція скасувала обмеження для мандрівників із сертифікатами повної вакцинації. Але тут є нюанс: тільки для тих, хто вакцинувався препаратами, схваленими EMA. Виходить, що до Франції поки що не зможуть потрапити туристи, щеплені CoronaVac, — саме цією вакциною найбільш масово прищеплюють у нашій країні. Після схвалення ВООЗ виробник CoronaVac чекає на рішення EMA. З не меншим нетерпінням схвалення чекають і українські туристи.

Наразі вакцинованих від COVID-19 двома дозами в Україні мало — трохи більше 200 тисяч чоловік. Залишається під сумнівом, як на практиці європейські прикордонники визнаватимуть українські сертифікати про вакцинацію. «Ковідні сертифікати» в цифровому та паперовому вигляді наш уряд обіцяє запровадити з 1 липня. Дата не випадкова: 1 липня мають запрацювати європейські цифрові сертифікати COVID-19 у всіх країнах Євросоюзу. А поки що у нас видають міжнародне свідоцтво про вакцинацію в паперовому вигляді. Такий документ не є сертифікатом у розумінні ЄС, тож його валідність в Іспанії або Франції не гарантована.

Чудові новини — скасування тестів після прибуття

Українці втомилися від обмежень і цього року планують подорожувати більше. За даними Aviasales, у травні наші співгромадяни забронювали найбільшу кількість авіаквитків за 2020–2021 роки. Найбільш затребуваними напрямками стали Туреччина, Грузія, Чорногорія, Білорусь, Греція. В топі популярних міст — Стамбул, Батумі, Тбілісі, Тіват, Анталія, Даламан, Тирана. Мінськ також входив до цього списку, однак з 26 травня авіасполучення між Україною і Білоруссю припинено. Більшість країн, що приймають українських туристів, вимагають ПЛР-тести після прибуття. А от Чорногорія та Албанія готові прийняти туристів з України без тестів.

Ще одна хороша новина — днями уряд скасував вимогу ПЛР-тесту для українців, які повертаються з-за кордону. Таке рішення прийняли у зв'язку з переходом усієї країни до «зеленого» рівня по ситуації з коронавірусом. Тепер після повернення на Батьківщину нашим співгромадянам не потрібна самоізоляція або наявність негативного тесту на коронавірус.

«При «зеленому» рівні епідемічної небезпеки в Україні перетин державного кордону з будь-яких країн є безперешкодним для громадян України або іноземців з посвідкою на проживання. Також безперешкодно громадяни України можуть перетинати КПВВ», — ідеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я.

«Згідно зі спільним рішенням Мінціфри з Міністерством охорони здоров'я, відтепер не потрібно буде встановлювати мобільну програму «Дій вдома» при поверненні з-за кордону в Україну», — уточнює в своєму повідомленні Міністерство цифрової трансформації.

Громадянам інших країн для в'їзду в Україну, як і раніше, потрібно обов'язково мати страховий поліс (що включає і лікування COVID-19), а також негативний тест або довідку про повний курс вакцинації:

негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не раніше за 72 години до перетину кордону;

негативний результат експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 (не більш як за 72 години до перетину кордону);

документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, і виданий відповідно до ММСП або згідно з укладеними Україною міжнародними договорами про взаємне визнання документів про вакцинацію.

Новина чудова, але розслаблятися не варто, — ситуація в будь-який момент може змінитися. Чиновники нагадують: у разі повернення на території України іншого рівня епідемічної небезпеки замість нинішнього «зеленого» вимога тесту або самоізоляції повернеться, незалежно від країни прибуття.

Відпочив і привіз «корону» — наскільки високі ризики

Наскільки безпечно нині подорожувати? Відповідь на це запитання залежить від безлічі факторів. Від обраного вами напрямку, способу пересування — літаком, поїздом чи автомобілем, свіжої статистики за страховими випадками зараження коронавірусом, дотримання карантинних заходів і рівня вакцинації від ковіду. А також від стану вашого імунітету, чи хворіли ви на COVID-19 або щеплені. Одні експерти рекомендують вибирати міста і країни, в яких люди дисципліновано ставляться до протоколів безпеки, а тестування на коронавірус обов'язкове. Інші вважають, що ПЛР-тестування відсікає лише частину інфікованих, адже інкубаційний період у COVID-19 тривалий, і тест не завжди здатен «зловити» хворого.

На думку лікаря-інфекціоніста Київської міської клінічної лікарні №4 Євгена Дубровського, ризики привезти коронавірус із літньої подорожі мінімальні.

«Хоча коронавірус не підкоряється всім законам і постійно підносить сюрпризи, все ж таки це типово сезонне захворювання. Коронавірусна інфекція загострюється в період холодів, коли знижується імунітет. Коронавірус не любить сонця і ультрафіолету. Тому привезти з моря ковід — ймовірність цього дуже низька. Якщо ви боїтеся захворіти в туристичній подорожі, це навіть смішно. Бо в черзі до каси супермаркету, переповненій маршрутці ризик захворіти набагато вищий, ніж у літаку або на морі. Звичайно, потрібно дивитися на епідеміологічну ситуацію в країні, куди збираєтеся. Якщо в Швеції або Ізраїлі сьогодні нуль заражень, то навряд чи ви там щось підхопите. Якщо є сплеск COVID-19, то, природно, їхати до такої країни не варто».

Чи дійсно простіше заразитися в супермаркеті, ніж у подорожі? Схоже, так. Де підчіплює коронавірус основна частина тих, хто заразився, достеменно не знає ніхто. За винятком явних випадків на кшталт зараження в родині, на вечірці або після повернення з країни з високим рівнем захворюваності. Дослідники з університету Дюссельдорфа вирішили виправити цю прогалину і заодно простежити еволюцію вірусу в режимі реального часу, використовуючи секвенування, тобто розшифровку вірусних геномів (поки стаття не опублікована, дані викладено у відкритому доступі — https://covgen.hhu.de). Для цього вчені об'єднали свої зусилля із співробітниками Gesundheitsamt (місцевими органами охорони здоров’я). Останні брали ПЛР-тести і в анонімному вигляді передавали зразки вченим. SARS-CoV-2 мутує швидко. Навіть віруси, взяті у двох послідовно хворих, умовно кажучи, у Тараса і зараженого ним Петра, відрізнятимуться. Порівнюючи між собою вірусні геноми з надісланих зразків, учені побудували ланцюжки поширення коронавірусу.

Робота вийшла дуже вражаючою. Це не просто цифри, буквально наживо можна спостерігати за «пригодами» вірусу, як він переходить з жертви на жертву. Де ж заражалися люди, чиї зразки аналізували вчені? Було виявлено кілька ланцюжків зараження в супермаркетах. Люди, що працюють із дому і ні з ким загалом-то не контактували, приблизно одночасно підчепили дуже подібні версії коронавірусу. Єдине, що пов'язувало хворих, — магазин, в якому вони робили покупки. Звичайно ж, у супермаркеті вони перебували в масках, адже в Німеччині з цим дуже суворо. Мінімум в одному випадку джерелом зараження став касир, який вийшов на роботу із симптомами застуди. Слід зазначити, що в Німеччині касири, на відміну від відвідувачів, могли не носити масок, вони відокремлені від черги пластиковим листом. Очевидно, останній не може затримати аерозоль — суспензію дуже дрібних крапельок. Але ж аерозольний шлях передачі коронавірусу досі викликає суперечки. Цікавий також час впливу: зазвичай на касі людина не стоїть годинами, навіть якщо в магазині черги.

Дуже показовими є ланцюжки зараження, що їх учені відстежили в будинках для людей похилого віку. В одному з них ціла група щеплених людей похилого віку заразилася коронавірусом від нещепленого співробітника. У всіх дідусів і бабусь хвороба протікала в легкій формі. Дані дюссельдорфських дослідників ще раз показали, як важливо прищеплювати літніх і людей із хронічними захворюваннями. До того, як усіх мешканців будинків престарілих почали вакцинувати, кожен коронавірусний спалах забирав чимало життів.

Авіапереліт і коронавірус: як максимально захистити себе

Дослідження, проведене CDC (центрами з контролю і профілактики захворювань США), показало, наскільки важливу роль для безпеки авіапасажирів відіграють захисні маски, а також використання системи вентиляції. Вчені аналізували дальній переліт Дубай (ОАЕ) — Окленд (Нова Зеландія). Як виявилося, коронавірусом під час польоту заразилися чотири людини, двоє з них були без захисних масок. На жаль, але систему вентиляції літака, що знижує ймовірність передачі вірусів, було відключено під час проміжної півгодинної посадки в Куала-Лумпурі (Малайзія) для дозаправки.

Як відомо, ризики заразитися коронавірусом у закритому приміщенні вищі, ніж на відкритому повітрі. Система вентиляції в літаках істотно знижує ступінь такого ризику. Повітря, що його видихають пасажири, очищується з допомогою HEPA-фільтрів, здатних утримувати 99,95% частинок, які переносяться по повітрю. Свіже повітря, що надходить у літак зовні, змішується з відфільтрованим і поширюється в салоні. Однак, за словами професора Університету гуманітарних наук Аккон (Берлін), епідеміолога Тімо Ульріхса, HEPA-фільтри не забезпечують 100-відсоткового захисту. Пересування пасажирів салоном літака впливає на напрямок повітряних потоків і, «можливо, деякі частинки затримуються в повітрі салону довше, ніж передбачено технічними вимогами, і ризик зараження тим самим збільшується».

Як максимально захистити себе під час перельоту? Більшість експертів наполягає на необхідності використовувати маски протягом усього польоту. Маска має максимально щільно прилягати до обличчя. Повітря в туалетах авіалайнерів також вентилюється. Але де впевненість, що попередній відвідувач перебував там у масці? Тому в туалеті її краще не знімати. Керівник ініціативи «Громадська охорона здоров'я в авіації» в Гарвардському університеті Леонард Маркус радить відкрити вентиляційні отвори над сидінням. Виникаючі повітряні потоки підвищують якість повітря і знижують ймовірність перенесення частинок, що видихаються, від однієї людини до іншої.

Подорожуйте із задоволенням, але не забувайте про можливі ризики, пов'язані з пандемією. Уважно перевіряйте правила в'їзду в країну безпосередньо перед поїздкою, бажано в кількох джерелах. Не намагайтеся обдурити систему липовим ПЛР-тестом, підробленою довідкою або COVID-сертифікатом вакцинації. Ви ризикуєте як мінімум зірвати подорож, зіпсувати собі відпустку або закрити питання в'їзду в ЄС на роки.