Вчені визначили найбільш ранні симптоми COVID-19. Фото: headache.ru

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Найбільш ранні симптоми коронавірусної хвороби COVID-19 назвали вчені.

Науковці з Університетського коледжу Лондона разом з університетами Оксфорда і Ліверпуля проаналізували симптоми ранньої стадії розвитку коронавірусу і склали їх розширений список. Про це повідомляє bmj.com.

Найбільш поширена комбінація симптомів, яка зазвичай говорить про початок розвитку хвороби в організмі, — кашель, лихоманка, втрата смаку, запаху — допомагає виявити лише 69% випадків. Але оскільки пацієнтів не відчувають ніяких симптомів, інші симптоми проявляються раніше за інших.

Ще в 96% випадках коронавірус виявляється через наступні симптоми — втома, втрата смаку, запаху, кашель, діарея, головний біль і біль у горлі.

Вчені стверджують, що в кожній віковій групі найбільш ранні симптоми відрізняються. Так, у людей 17 років — це головний біль, старше 18 років — втрата апетиту, від 18 до 54 років — м’язові болі.

Нагадаємо, американські вчені встановили, що SARS-CoV-2 здатен знаходити альтернативні способи інфікування клітин людини, навіть якщо у тих відсутній ангіотензин, що перетворює фермент ACE2 в клітину.

Джерело: bmj.com