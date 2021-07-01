Рада зробила крок до ліквідації ДАБІ. Фото: rubryka.com

https://racurs.ua/ua/n156872-rada-zrobyla-krok-do-likvidaciyi-dabi-yaki-zminy-vnosyt-novyy-zakon.html

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Державну архітектурно-будівельну інспекцію в Україні ліквідують — Верховна Рада 1 липня на позачерговому засіданні ухвалила законопроект № 5655.

Документ, який спрямований на комплексні зміни у сфері містобудування та ліквідацію ДАБІ, підтримали 309 народних обранців. Забудовників зобов’яжуть завантажувати інформацію про об'єкти до Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Передбачається, що відтепер проектна документація розроблятиметься в електронному виді та вноситиметься до Реєстру будівельної діяльності.

До вищевказаного реєстру потрібно буде вносити наступні документи:

розрахунок класу наслідків (відповідальності);

техніко-економічні показання об'єкта будівництва та складові частини об'єкта;

завдання на проектування;

копія містобудівних умов та обмежень;

копія технічних умов;

копія енергетичного сертифіката;

копія результатів оцінки впливу на навколишнє середовище;

відомості про власника майнових прав на проектну документацію;

відомості про необхідність коригування адреси.

Законодавці запевняють, що таким чином, покупці квартир в споруджуваних об'єктах зможуть ознайомитися з усіма документами в реєстрі будівельної діяльності, щоб оцінити ризики покупки нерухомості.

Нагадаємо, у 2021 році планують збудувати найдовшу трасу в Україні. Дорога почнеться з міста Стрий на Львівщині й закінчиться в селищі Ізварине Луганській області, яке наразі є окупованим проросійськими бойовиками.