Рада зробила крок до ліквідації ДАБІ — які зміни вносить новий законhttps://racurs.ua/ua/n156872-rada-zrobyla-krok-do-likvidaciyi-dabi-yaki-zminy-vnosyt-novyy-zakon.htmlРакурс
Державну архітектурно-будівельну інспекцію в Україні ліквідують — Верховна Рада 1 липня на позачерговому засіданні ухвалила законопроект № 5655.
Документ, який спрямований на комплексні зміни у сфері містобудування та ліквідацію ДАБІ, підтримали 309 народних обранців. Забудовників зобов’яжуть завантажувати інформацію про об'єкти до Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.
Передбачається, що відтепер проектна документація розроблятиметься в електронному виді та вноситиметься до Реєстру будівельної діяльності.
До вищевказаного реєстру потрібно буде вносити наступні документи:
- розрахунок класу наслідків (відповідальності);
- техніко-економічні показання об'єкта будівництва та складові частини об'єкта;
- завдання на проектування;
- копія містобудівних умов та обмежень;
- копія технічних умов;
- копія енергетичного сертифіката;
- копія результатів оцінки впливу на навколишнє середовище;
- відомості про власника майнових прав на проектну документацію;
- відомості про необхідність коригування адреси.
Законодавці запевняють, що таким чином, покупці квартир в споруджуваних об'єктах зможуть ознайомитися з усіма документами в реєстрі будівельної діяльності, щоб оцінити ризики покупки нерухомості.
Нагадаємо, у 2021 році планують збудувати найдовшу трасу в Україні. Дорога почнеться з міста Стрий на Львівщині й закінчиться в селищі Ізварине Луганській області, яке наразі є окупованим проросійськими бойовиками.