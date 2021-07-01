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Ракурс
Рада зробила крок до ліквідації ДАБІ. Фото: rubryka.com

Рада зробила крок до ліквідації ДАБІ — які зміни вносить новий закон

1 лип 2021, 19:34
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Державну архітектурно-будівельну інспекцію в Україні ліквідують — Верховна Рада 1 липня на позачерговому засіданні ухвалила законопроект № 5655.

Документ, який спрямований на комплексні зміни у сфері містобудування та ліквідацію ДАБІ, підтримали 309 народних обранців. Забудовників зобов’яжуть завантажувати інформацію про об'єкти до Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Передбачається, що відтепер проектна документація розроблятиметься в електронному виді та вноситиметься до Реєстру будівельної діяльності.

До вищевказаного реєстру потрібно буде вносити наступні документи:


  • розрахунок класу наслідків (відповідальності);
  • техніко-економічні показання об'єкта будівництва та складові частини об'єкта;
  • завдання на проектування;
  • копія містобудівних умов та обмежень;
  • копія технічних умов;
  • копія енергетичного сертифіката;
  • копія результатів оцінки впливу на навколишнє середовище;
  • відомості про власника майнових прав на проектну документацію;
  • відомості про необхідність коригування адреси.

Законодавці запевняють, що таким чином, покупці квартир в споруджуваних об'єктах зможуть ознайомитися з усіма документами в реєстрі будівельної діяльності, щоб оцінити ризики покупки нерухомості.

Нагадаємо, у 2021 році планують збудувати найдовшу трасу в Україні. Дорога почнеться з міста Стрий на Львівщині й закінчиться в селищі Ізварине Луганській області, яке наразі є окупованим проросійськими бойовиками.

Джерело: Ракурс


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