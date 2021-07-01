Скандальний «ресурсний» законопроект підтримала Рада. Фото: РБК

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Верховна Рада 1 липня під час позачергового засідання розглянула в першому читанні так званий «ресурсний» законопроект.

За проект закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» проголосували 264 парламентарі. Про це повідомлялося в трансляції засідання ВРУ в YouTube.

Документ розробило Міністерство фінансів з метою збільшення надходжень до бюджету. Закон вносить зміни до Податкового кодексу щодо ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції з акцизного податку, екологічного податку та рентної плати. У парламенті були зареєстровані сім альтернативних законопроектів, але профільний комітет рекомендував розглянути саме законопроект № 5600.

Законом пропонується збільшити на 5% ставки акцизного податку на алкогольні напої, екологічного податку (крім ставок за викиди двоокису вуглецю у повітря стаціонарними джерелами забруднення, за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти та за розміщення малонебезпечних нетоксичних відходів гірничої промисловості) та рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України з урахуванням індексу споживчих цін за 2020 рік.

Ставки рентної плати за користування надрами у цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, рентної плати за спеціальне використання води та рентної плати за спецвикористання лісових ресурсів хочуть збільшити на 14,5%.

Крім того, автори закон хочуть змінити підходи до визначення одиниці виміру ставки акцизного податку на пиво. Діючу ставку акцизу за 1 л пива хочуть замінити на ставку за 1 л 100% спирту.

Раніше проти цього закону виступили низка бізнес-асоціацій і народних депутатів. Зокрема, «Європейська Бізнес Асоціація» закликала депутатів не приймати зазначений законопроект навіть у першому читанні та розробити компромісний варіант змін, який «не допускав би збільшення адміністративного тиску на бізнес та не створював би ґрунт для свавілля контролюючих органів».

Нагадаємо, у травні міністр соціальної політики України Марина Лазебна закликала депутатів розглянути законопроект № 2683 про впровадження в Україні загальнообов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення як невідкладний. Передбачається, що роботодавці платитимуть 2% внесків за рахунок відповідного зменшення ставки ЄСВ.