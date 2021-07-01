Скандальный «ресурсный» законопроект поддержала Рада. Фото: РБК

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Ракурс

Верховная Рада 1 июля во время внеочередного заседания рассмотрела в первом чтении так называемый «ресурсный» законопроект.

За проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений» проголосовали 264 парламентария. Об этом сообщалось в трансляции заседания ВРУ в YouTube.

Документ разработало Министерство финансов с целью увеличения поступлений в бюджет. Закон вносит изменения в Налоговый кодекс относительно ставок налогообложения, определенных в абсолютных значениях, с учетом индексов потребительских цен, индексов цен производителей промышленной продукции с акцизного налога, экологического налога и рентной платы. В парламенте были зарегистрированы семь альтернативных законопроектов, но профильный комитет рекомендовал рассмотреть именно законопроект № 5600.

Законом предлагается увеличить на 5% ставки акцизного налога на алкогольные напитки, экологического налога (кроме ставок за выбросы двуокиси углерода в воздух стационарными источниками загрязнения, за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты и за размещение малоопасных нетоксичных отходов горной промышленности) и рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины с учетом индекса потребительских цен за 2020 год.

Ставки рентной платы за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, рентной платы за специальное использование воды и рентной платы за специспользование лесных ресурсов хотят увеличить на 14,5%.

Кроме того, авторы закон хотят изменить подходы к определению единицы измерения ставки акцизного налога на пиво. Действующую ставку акциза за 1 л пива хотят заменить на ставку за 1 л 100% спирта.

Ранее против этого закона выступили ряд бизнес-ассоциаций и народных депутатов. В частности, «Европейская Бизнес Ассоциация» призвала депутатов не принимать указанный законопроект даже в первом чтении и разработать компромиссный вариант изменений, который «не допускал бы увеличение административного давления на бизнес и не создавал бы почву для произвола контролирующих органов».

Напомним, в мае министр социальной политики Украины Марина Лазебная призвала депутатов рассмотреть законопроект № 2683 о внедрении в Украине общеобязательного накопительного пенсионного обеспечения как неотложный. Предполагается, что работодатели будут платить 2% взносов за счет соответствующего уменьшения ставки ЕСВ.