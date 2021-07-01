Режим свободной экономической зоны «Крым» отменила Верховная Рада. Фото:

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Режим свободной экономической зоны «Крым» 1 июля на внеочередном заседании отменила Верховная Рада.

Народные депутаты приняли за основу и в целом соответствующий законопроект № 5502-д. Документ предусматривает, что документом, закон «О создании свободной экономической зоны „Крым“ и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины» признали утратившим силу. Об этом сообщалось в пояснительной записке к документу.

Новый закон также нормирует порядок въезда лиц на временно оккупированную территорию и выезда из нее. Предполагается, что украинцы имеют право на свободный и беспрепятственный въезд на оккупированную территорию и выезд из нее только через контрольные пункты въезда-выезда, в которых осуществляется временный пограничный контроль при условии предъявления любого документа, определенного ст. 5 закона «О гражданстве Украины» или ст. 2 закона «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины».

Закон предусматривает, что иностранцы и лица без гражданства въезжают и выезжают из ТОТ только через КПВВ. Здесь они должны предъявить документ, удостоверяющий личность иностранца или лица без гражданства. Также надо показать спецразрешение, которое предусмотрено законом.

Нормы международных соглашений, заключенных между компетентными органами Украины и других стран, о въезде, выезде и передвижении физических лиц по территории договаривающихся сторон, не распространяются на временно оккупированную территорию Украины, — отмечают законодатели.



Кроме того, документ закрепляет право на бесплатную вторичную правовую помощь для граждан Украины, проживающих в оккупированном Крыму, и обеспечивает реализацию права на наследование для таких лиц.

Напомним, в мае Кабинет министров Украины принял постановление, которым внес изменения в порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее. Изменения коснулись порядка вывоза автомобилей из оккупированных районов Донбасса и Крыма.