Режим вільної економічної зони «Крим» скасувала Верховна Рада. Фото:

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Режим вільної економічної зони «Крим» 1 липня на позачерговому засіданні скасувала Верховна Рада.

Народні депутати ухвалили за основу та в цілому відповідний законопроект № 5502-д. Документ передбачає, що документом, закон «Про створення вільної економічної зони „Крим“ та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України» визнали таким, що втратив чинності. Про це повідомлялося в пояснювальній записці до документу.

Новий закон також унормовує порядок в’їзду осіб на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї. Передбачається, що українці мають право на вільний та безперешкодний в’їзд на окуповану територію і виїзд з неї лише через контрольні пункти в’їзду-виїзду, в яких здійснюється тимчасовий прикордонний контроль за умови пред’явлення будь-якого документа, визначеного ст. 5 закону «Про громадянство України» або ст. 2 закону «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України».

Закон передбачає, що іноземці та особи без громадянства в’їжджають та виїжджають з ТОТ лише через КПВВ. Тут вони повинні пред’явити документ, що посвідчує особу іноземця або особу без громадянства. Також треба показати спецдозвіл, який передбачено законом.

Норми міжнародних угод, укладених між компетентними органами України та інших країн, про в’їзд, виїзд і пересування фізичних осіб територією договірних сторін, не поширюються на тимчасово окуповану територію України, — зазначають законодавці.



Крім того, документ закріплює право на безоплатну вторинну правову допомогу для громадян України, які проживають в окупованому Криму, та забезпечує реалізацію права на спадкування для таких осіб.

Нагадаємо, у травні Кабінет міністрів України ухвалив постанову, якою вніс зміни в Порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. Зміни торкнулися порядку вивезення автомобілів із окупованих районів Донбасу та Криму.