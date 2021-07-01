Закон про олігархів попередньо підтримала Рада. Фото: Главком

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Законопроект про олігархів, ініціатором якого виступив президент Володимир Зеленський, в першому читанні підтримала Верховна Рада.

За проект закону № 5599 «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» проголосували 275 нардепів. «За» голосували фракція «Слуга народу», «Довіра», та «За майбутнє". «Проти» — «Європейська солідарність» та «Голос». Утримались від голосування представники ОПЗЖ та «Батьківщини». Про це повідомила прес-служба ВРУ.

Законопроект передбачає, що статусу олігархів набуватимуть особи, які відповідатимуть чотирьом критеріям: участь у політичному житті, вплив на ЗМІ, є кінцевим бенефіціарним власником монополії, підтверджена вартість активів особи перевищує один мільйон прожиткових мінімумів (це 2 млрд 270 млн).

В основних положеннях проекту закону «про олігархів», передбачається внести зміни до законів України «Про Раду національної безпеки і оборони України», «Про Кабінет міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», «Про Національне антикорупційне бюро України», «Про запобігання корупції», «Про прокуратуру», «Про приватизацію державного і комунального майна», «Про політичні партії в Україні» з метою створення Реєстру осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів). Закон допоможе визначити порядок включення олігархів до цього реєстру.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявляв, що для проведення деолігархізації, окрім основного закону, необхідно буде ухвалити 11 нормативно-правових актів, включно з іншими законами. Для їх розробки президент дав два тижні.

Міністр юстиції Денис Малюська повідомляв, що закон про олігархів хочуть запровадити на тимчасовий період, а далі ухвалити «цивілізовані механізми», які дозволять запобігати впливу олігархів на суспільне життя.

Нагадаємо, комітет ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував народним обранцям прийняти за основу законопроект про олігархів № 5599, а альтернативні — відхилити.