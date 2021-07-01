Закон об олигархах предварительно поддержала Рада. Фото: Главком

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Законопроект об олигархах, инициатором которого выступил президент Владимир Зеленский, в первом чтении поддержала Верховная Рада.

За проект закона № 5599 «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» проголосовали 275 нардепов. Об этом сообщила пресс-служба ВРУ.

Документ предусматривает, что статус олигархов будут получать лица, которые будут отвечать четырем критериям: участие в политической жизни, влияние на СМИ, является конечным бенефициарным владельцем монополии, подтверждена стоимость активов гражданина превышает один миллион прожиточных минимумов (это 2 млрд 270 млн). Об этом сообщается на сайте ВРУ.

В основных положениях проекта закона «об олигархах», предполагается внести изменения в законы Украины «О Совете национальной безопасности и обороны Украины», «О Кабинете министров Украины», «О центральных органах исполнительной власти», «О Национальном антикоррупционном бюро Украины», «О предотвращении коррупции», «О прокуратуре», «О приватизации государственного и коммунального имущества», «О политических партиях в Украине» с целью создания реестра лиц, которые имеют значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов). Закон поможет определить порядок включения олигархов в этот реестр.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что для проведения деолигархизации, кроме основного закона, необходимо будет принять 11 нормативно-правовых актов, в том числе с другими законами. Для их разработки президент дал две недели.

Министр юстиции Денис Малюська сообщал, что закон об олигархах хотят ввести на временный период, а дальше принять «цивилизованные механизмы», которые позволят предотвращать влияние олигархов на общественную жизнь.

Напомним, комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал народным избранникам принять за основу законопроект об олигархах № 5599, а альтернативные — отклонить.