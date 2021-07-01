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Ракурс
Толпы болельщиков на Евро-2020 способствуют распространению коронавируса. Фото: УЕФА

Толпы болельщиков на Евро-2020 способствуют распространению коронавируса — ВОЗ

1 июл 2021, 17:55
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Чемпионат Европы по футболу способствует росту заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19.

Толпы людей на футбольных стадионах, а также в пабах и барах и безответственное отношение фанов к противоэпидемической безопасности приведет к тому, что новая волна пандемии почти неизбежна. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения, пишет Reuters.

По данным ВОЗ, на минувшей неделе количество новых случаев заболевания уже выросло на 10% из-за толп в городах, принимающих Евро-2020, и ослабления социальных ограничений.

Старший специалист ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Кэтрин Смоллвуд отметила, что власти должны следить, как болельщики добираются на стадионы и заходят ли в переполненные бары после матчей.

Именно эти события вызывают распространение вируса, — заявила она.


Напомним, Украине грозит новая волна заболеваемости-на этот раз ее может инициировать временно оккупированный Крым. Косвенные данные свидетельствуют, что официальная статистика оккупантов в несколько раз занижает число больных коронавирусной болезнью COVID-19 в Крыму.

Источник: Reuters

Источник: Ракурс


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