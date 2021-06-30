Новую COVID-волну на юге Украины ожидают из оккупированного Крыма

В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n156783-novuu-covid-volnu-na-uge-ukrainy-ojidaut-iz-okkupirovannogo-kryma.html

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Эпидемия коронавируса в мире продолжается. Хотя статистика в Украине показывает улучшение ситуации с заболеваемостью, нашему государству грозит новая волна заболеваемости — на этот раз ее может инициировать временно оккупированный Крым.

Главный врач областного центра общественного здоровья Херсонского облсовета Юрий Ромаскевич сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

По его словам, косвенные данные свидетельствуют, что официальная статистика оккупантов в несколько раз занижает количество больных коронавирусной болезнью COVID-19 в Крыму.

Показатели заболеваемости на территории АР Крым за последние три недели имеют устрашающую динамику, которая осложняется как новым штаммом (так называемый индийский или «Дельта»), так и явным «вмешательством» в статистику руководства временно оккупированных территорий, — подчеркивает медик.

Ромаскевич отмечает, что такие негативные процессы происходят на фоне роста потока лиц, пересекающих расположенные на админграницах с Крымом пункты пропуска «Чонгар» и «Каланчак».

При таких условиях, отмечает Ромаскевич, можно утверждать, что штамм «Дельта» уже есть на территории области. Об этом, в частности, свидетельствуют данные клиницистов о более тяжелом течении этого заболевания у пациентов, добавляет медик.

В этих условиях имею смелость утверждать что мы находимся в начале новой волны COVID-19 как в Херсонской области так и в Украине, — подчеркивает он. — Эта волна будет идти не так как две предыдущие — с Запада на Восток, на этот раз эпицентрами станут Херсонская, Донецкая, Луганская и Харьковская области.

Напомним, в России коронавирус бьет рекорды по количеству умерших.