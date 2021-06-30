Нову COVID-хвилю на півдні України очікують з окупованого Криму

У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n156783-novu-covid-hvylu-na-pivdni-ukrayiny-ochikuut-z-okupovanogo-krymu.html

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Епідемія коронавірусу у світі триває. Хоча статистика в Україні показує покращення ситуації із захворюваністю, нашій державі загрожує нова хвиля захворюваності — цього разу її може ініціювати тимчасово окупований Крим.

Головний лікар обласного центру громадського здоров’я Херсонської облради Юрій Ромаскевич повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

За його словами, непрямі дані свідчать, що офіційна статистика окупантів у кілька разів занижує кількість хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 у Криму.

Показники захворюваності на території АР Крим за останні три тижні мають страхітливу динаміку, яка ускладнюється як новим штамом (так званий індійський або «Дельта»), так і явним «втручанням» у статистику керівництва тимчасово окупованих територій, — наголошує медик.

Ромаскевич наголошує, що такі негативні процеси відбуваються на тлі зростання потоку осіб, які перетинають розташовані на адмінмежі з Кримом пункти пропуску «Чонгар» та «Каланчак».

За таких умов, наголошує Ромаскевич, можна стверджувати, що штам «Дельта» вже є на території області. Про це, зокрема, свідчать дані клініцистів про більш важкий перебіг цього захворювання у пацієнтів, додає медик.

У цих умовах маю сміливість стверджувати що ми перебуваємо на початку нової хвилі COVID-19 як в Херсонській області так і в Україні, — наголошує він. — Ця хвиля буде йти не так як дві попередні — із Заходу на Схід, на цей раз епіцентрами стануть Херсонська, Донецька, Луганська та Харківська області.

Нагадаємо, у Росії коронавірус б'є рекорди за кількістю померлих.