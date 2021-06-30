Порно з маленькими доньками знімали і продавали матері в Києві. Фото: прокуратура

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Розбещення малолітніх дітей з боку їхніх матерів припинили правоохоронці в Києві.

Прокурори вже повідомили про підозру двом киянкам, які розбещували своїх малолітніх дочок, виготовляли за їх участі дитячу порнографію. Двоє не пов’язаних між собою жінок упродовж 3−4 років знімали порно за участю дітей 6 та 9 років. Про це 20 червня повідомила прес-служба Офісу генерального прокурора.

Дитячу порнографію зловмисниці продавали в інтернеті, а за один матеріал отримували по 2 тис. грн. У ході обшуків за місцями проживання підозрюваних на мобільних телефонах та комп’ютерах силовики виявили фото та відео за участю малолітніх дівчаток.

Обох підозрюваних правоохоронці затримали. Одній із них суд обрав запобіжний захід у виді арешту без заставу, стосовної другої жінки прокурори готують аналогічне клопотання.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині сімейна пара заробляла гроші на порнофільмах за участю власної 4-річної дитини. Батьків дитини понесуть відповідальність за сексуальну експлуатацію малолітньої дитини у виді 12,5 років позбавлення волі.