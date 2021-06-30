Порно с маленькими дочками снимали и продавали матери в Киеве. Фото: прокуратура

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Развращение малолетних детей со стороны их матерей прекратили правоохранители в Киеве.

Прокуроры уже сообщили о подозрении двум киевлянкам, которые развращали своих малолетних дочерей, изготавливали при их участии детскую порнографию. Две не связанные между собой женщины на протяжении 3−4 лет снимали порно с участием детей 6 и 9 лет. Об этом 20 июня сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Детскую порнографию злоумышленницы продавали в интернете, а за один материал получали по 2 тыс. грн. В ходе обысков по местам проживания подозреваемых на мобильных телефонах и компьютерах силовики обнаружили фото и видео с участием малолетних девочек.

Обоих подозреваемых правоохранители задержали. Одной из них суд избрал меру пресечения в виде ареста без залога, в отношении второй женщины прокуроры готовят аналогичное ходатайство.

Напомним, на Днепропетровщине семейная пара зарабатывала деньги на порнофильмах с участием собственного 4-летнего ребенка. Родителей ребенка понесут ответственность за сексуальную эксплуатацию малолетнего ребенка в виде 12,5 лет лишения свободы.