Вашингтон может немедленно войти в мирный процесс на Донбассе, уверяют в Киеве

https://racurs.ua/n156781-vashington-mojet-nemedlenno-voyti-v-mirnyy-process-na-donbasse-uveryaut-v-kieve.html

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США могут присоединиться не только к нормандскому формату, но и войти в трехстороннюю контактную группу (ТКГ).

Такое заявление сделал Алексей Резников, вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Речь идет о том, что Штаты могут выбрать своего представителя для участия в переговорах ТКГ. Американцы якобы могут предложить своего посла в любую из групп ТКГ.

Об этом министр рассказал «РБК Украина». США были в так называемом «женевском процессе», поэтому его, по мнению чиновника, можно возобновить.

Как члены и доноры ОБСЕ американцы могут предложить своего посла в любую из групп ТКГ. Также есть площадка, где они были — это Женева, там проходили первые консультации и встречи по конфликту на Донбассе. Его можно возродить, — заявил Резников.

Напомним, что в Женеве проходили первые консультации и встречи по поводу конфликта на Донбассе. Переговоры Украина-ЕС-США-Россия прошли в Женеве 17 апреля 2014 года.

Ранее Джо Байден и Владимир Путин обсуждали возобновление консультаций по Донбассу с привлечением спецпредставителя Госдепа США по Украине.

Президент Украины предложил расширить нормандский формат за счет США еще в 2019 году. Тогда в Вашингтоне отметили, что надо подождать согласия всех лидеров «нормандской четверки». В МИД Франции были категорически против участия США в «нормандском формате». В России считали, что стремление Украины привлечь США к «нормандии» является попыткой отойти от минского формата.

Источник: РБК-Украина