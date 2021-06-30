Украинские артиллеристы учились уничтожать врага. Фото: Минобороны

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Артиллеристы Вооруженных сил Украины, которые входят в состав южной группировки войск, тренировалась уничтожать пехоту, танки и бронированную технику условного противника.

По легенде учений, противотанковая батарея 100-миллиметровых пушек МТ-12 «Рапира» и самоходных противотанковых ракетных комплексов «Штурм-с» развернулись на танкоопасном направлении. Артиллеристы получили задание отработать уверенные и слаженные действия расчетов, а также точность выполнения задач в ограниченное время. Об этом заявил командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев, передает пресс-служба Министерства обороны.

По словам командующего ООС, цель обучения была достигнута, а личный состав с поставленными задачами справился.

Напомним, военные учения на одном из полигонов провели Вооруженные силы Украины с применением десанта. Десантно-штурмовые подразделения учились ведению боя с одновременной высадкой на сложных участках местности.