Ледники тают из-за изменения климата, фото: Kuku Travel

https://racurs.ua/n156779-izmeneniya-klimata-cherez-dva-goda-polnostu-ischeznut-pervye-ledniki-v-tropikah.html

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Изменения климата приводят к значительному уменьшению площади ледников, расположенных в тропических горах.

Так, ледник на горе Панджак-Джая в Новой Гвинее за последние 40 лет потерял 93% площади. На другой известной тропической горе — африканской Килиманджаро — ледник уменьшился на 71% за период с 1986 по 2017 год, сообщает издание Phys.org со ссылкой на результаты исследований ученых из Университета Огайо (США).

В рамках этого исследования ученые объединили спутниковые снимки NASA с данным анализа образцов льда, собранных во время экспедиций к ряду ледников в различных регионах мира.

Полученные результаты показывают, что ледники быстрее теряют лед в последние годы.

Ледники в тропиках быстрее реагируют на климатические изменения, а поскольку они существуют в теплых районах мира, то могут «выживать» только на очень больших высотах, где климат более холодный. До того, как атмосфера Земли нагрелась, там выпадали осадки в виде снега. Сейчас большая их часть приходится как дождь, что заставляет существующий лед таять еще быстрее.

Ученые отмечают, что тропические ледники можно сравнить с канарейками, которых с собой брали в шахты горняки, чтобы птицы сигнализировали об опасных процессах.

Ледники расположены в самых отдаленных уголках нашей планеты — они не рядом с большими городами, поэтому нет местного эффекта загрязнения, — отмечают исследователи. — Эти ледники являются «системами раннего предупреждения» для планеты, и все они говорят одно и то же.



Так, по оценкам ученых, в Новой Гвинее ледяные поля полностью исчезнут в течение двух-трех лет.

Источник: Phys.org