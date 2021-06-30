Льодовики тануть через зміни клімату, фото: Kuku Travel

https://racurs.ua/ua/n156779-zminy-klimatu-cherez-dva-roky-povnistu-znyknut-pershi-lodovyky-u-tropikah.html

Ракурс

Зміни клімату призводять до значного зменшення площі льодовиків, розташованих у тропічних горах.

Так, льодовик на горі Панджак-Джая у Новій Гвінеї за останні 40 років втратив 93% площі. На іншій відомій тропічній горі — африканській Кіліманджаро — льодовик зменшився на 71% за період з 1986 по 2017 рік, Про це повідомляє видання Phys.org з посиланням на результати досліджень учених з Університету Огайо (США).

У межах цього дослідження учені поєднали супутникові знімки NASA з даними аналізу зразків криги, зібраних під час експедицій до низки льодовиків у різних регіонах світу.

Отримані результати показують, що льодовики швидше втрачають кригу в останні роки.

Льодовики в тропіках швидше реагують на кліматичні зміни, а оскільки вони існують у найтепліших районах світу, то можуть «виживати» лише на дуже великих висотах, де клімат холодніший. До того, як атмосфера Землі нагрілася, там випадали опади у вигляді снігу. Зараз більша їх частина випадає як дощ, що змушує існуючий лід танути ще швидше.

Учені зазначають, що тропічні льодовики можна порівняти з канарками, яких з собою брали до шахт гірняки, щоб птахи сигналізували про небезпечні процеси.

Льодовики розташовані у найвіддаленіших куточках нашої планети — вони не поруч із великими містами, тому немає місцевого ефекту забруднення, — зазначають дослідники. — Ці льодовики є «системами раннього попередження» для планети, і всі вони говорять одне і те ж.



Так, за оцінками учених, у Новій Гвінеї крижані поля повністю зникнуть протягом двох-трьох років.

Джерело: Phys.org