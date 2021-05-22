Льодовик Упсала. Фото: incomartour.com.ua

https://racurs.ua/ua/n155015-tanennya-gigantskogo-lodovyka-sfotografuvaly-z-kosmosu-vrajauchi-foto.html

Ракурс

Фотографією гігантського танучого льодовика, зробленої з борту Міжнародної космічної станції, поділилося американське космічне агентство NASA.

Зображення американцям надав французький астронавт Томас Песке. На світлині зображений гігантський льодовик Упсала. Особливо вражає його вид з борту МКС. Фото дозволяє оцінити зміни, що відбуваються з кліматом планети. Нове фото розміщене в офіційному акаунті Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору в Instagram.

Експерти NASA зазначають, що знімки з космосу допомагають отримати унікальні відомості, що дозволяють зберегти Землю в безпеці, оскільки клімат планети змінюється.

Як відомо, льодовик Упсала — це південний залишок льодовикового щита Патагонії, що покривав Південні Анди під час останнього льодовикового періоду. Європейське космічне агентство повідомляє, що з 2001 по 2016 рік він відступив більш ніж на 3 км.

Нагадаємо, учені з Токійського університету, вивчивши кригу довкола японської антарктичної бази «Сьова», дійшли висновку, що льодовики Східної Антарктиди вже активно танули в порівняно недалекому минулому з причин, не пов’язаних з глобальним потеплінням.