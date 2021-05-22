Ледник Упсала. Фото: incomartour.com.ua

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Фотографией гигантского тающего ледника, сделанной с борта Международной космической станции, поделилось американское космическое агентство NASA.

Изображение американцам предоставил французский астронавт Томас Песке. На фотографии изображен гигантский ледник Упсала. Особенно впечатляет его вид с борта МКС. Фото позволяет оценить изменения, происходящие с климатом планеты. Новое фото размещено в официальном аккаунте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства в Instagram.

Эксперты NASA отмечают, что снимки из космоса помогают получить уникальные сведения, позволяющие сохранить Землю в безопасности, поскольку климат планеты меняется.

Как известно, ледник Упсала — это южный остаток ледникового щита Патагонии, что покрывал Южные Анды во время последнего ледникового периода. Европейское космическое агентство сообщает, что с 2001 по 2016 год он отступил более чем на 3 км.

Напомним, ученые из Токийского университета, изучив лед вокруг японской антарктической базе «Сьова», пришли к выводу, что ледники Восточной Антарктиды уже активно таяли в сравнительно недалеком прошлом по причинам, не связанным с глобальным потеплением.