США успокоили перепуганную эсминцем USS Ross Россию. Фото: sputniknews.com

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Ракурс

Американский ракетный эсминец USS Ross не выдвигался в сторону оккупированного Крыма.

Флот США заверил, что боевой корабль находится в порту Одессы. На днях, 26 июня, эсминец вошел в Черное море, а на следующий день прибыл в Одессу для поддержки учений Sea Breeze. Об этом сообщил Twitter-аккаунт учений Sea Breeze 2021.

В сети ранее начали распространять фейки, что эсминец начал двигаться в сторону Крыма. Такая информация вызвала переполох у россиян. В социальных сетях они выражали свое возмущение.

Ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Ross вооружен различным артиллерийским и ракетным вооружением, в том числе противокорабельными ракетами Harpoon, способный нести до 56 крылатых ракет Tomahawk. В апреле 2017 года американцы «Томагавками» с этого эсминца обстреляли сирийскую авиабазу «Шайрат».

Напомним, в акватории Черного моря 28 июня стартовали масштабные военно-морские учения Sea Breeze-2021. В маневрах задействованы украинские ВМС и флот из 17 стран-членов НАТО — 32 боевых корабля, 40 самолетов и 5 тыс. военнослужащих.

В 2021 году международные военные учения «Си-Бриз» пройдут с участием американского ракетного эсминца USS Ross DDG71. Корабль 27 июня пришвартовался на причале 1-К контейнерного терминала одесского порта.