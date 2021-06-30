Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Депутата от ОПЗЖ облили мочой, пострадал пиджак Brioni за 60 тысяч, фото — Обозреватель

Депутата от ОПЗЖ облили мочой, пострадал пиджак Brioni за 60 тысяч (ВИДЕО)

30 июн 2021, 11:08
999

Харьковского депутата от ОПЗЖ облили мочой и испортили пиджак Brioni. Пострадал Анатолий Родзинский, на которого напал неизвестный парень. Авторы видео заявили, что сделали это люди, «обманутые аферистом и депутатом горсовета Родзинским».

Соответствующее видео, снятое самими захватчиками, обнародовали в соцсетях. На нем видно, как в центре города к депутату горсовета подбежал молодой человек в медицинской маске и вылил на него содержимое пластиковой бутылки.

Сам Родзинский обвинил в инциденте организацию «Традиции и порядок», но в ней причастность опровергли.


К слову, депутат пожаловался, что ему испортили пиджак Brioni и оценил моральный ущерб в 60 тыс. грн.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров