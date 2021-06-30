Депутата от ОПЗЖ облили мочой, пострадал пиджак Brioni за 60 тысяч, фото — Обозреватель

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Харьковского депутата от ОПЗЖ облили мочой и испортили пиджак Brioni. Пострадал Анатолий Родзинский, на которого напал неизвестный парень. Авторы видео заявили, что сделали это люди, «обманутые аферистом и депутатом горсовета Родзинским».

Соответствующее видео, снятое самими захватчиками, обнародовали в соцсетях. На нем видно, как в центре города к депутату горсовета подбежал молодой человек в медицинской маске и вылил на него содержимое пластиковой бутылки.

Сам Родзинский обвинил в инциденте организацию «Традиции и порядок», но в ней причастность опровергли.

К слову, депутат пожаловался, что ему испортили пиджак Brioni и оценил моральный ущерб в 60 тыс. грн.