Гугл посвятил новый дудл Ваттовому морю

https://racurs.ua/n156776-gugl-posvyatil-novyy-dudl-vattovomu-moru.html

Ракурс

Google (Гугл) посвятил новый дудл Ваттовому или Ваденскому морю.

Ваттовое море — это мелководный морской участок, который занимает 10 тыс. кв км и часть Атлантического океана. Само море расположено на территории Германии, Дании и Нидерландов. Фризские острова отделяют море от Атлантического океана и Северного моря.

Ваттовым это море называют потому, что оно состоит из ваттов и лагун. В 2009 году большую часть этого моря признали объектом мирового наследия ЮНЕСКО.

Ученые предполагают, что это море образовалось примерно в 10 в., дважды в день здесь происходит прилив и отлив. Также Ваттовое море имеет уникальную флору и фауну. Здесь много мальков камбалы и водятся тюлени. Более 20 млн птиц останавливаются здесь во время ежегодной миграции.

Напомним, Google посвятил новый дудл немецкому изобретателю Иоганну Гутенбергу, который считается изобретателем первого механического печатного станка подвижного типа.