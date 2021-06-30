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Ракурс

Гугл посвятил новый дудл Ваттовому морю

30 июн 2021, 10:57
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Google (Гугл) посвятил новый дудл Ваттовому или Ваденскому морю.

Ваттовое море — это мелководный морской участок, который занимает 10 тыс. кв км и часть Атлантического океана. Само море расположено на территории Германии, Дании и Нидерландов. Фризские острова отделяют море от Атлантического океана и Северного моря.

Ваттовым это море называют потому, что оно состоит из ваттов и лагун. В 2009 году большую часть этого моря признали объектом мирового наследия ЮНЕСКО.


Ученые предполагают, что это море образовалось примерно в 10 в., дважды в день здесь происходит прилив и отлив. Также Ваттовое море имеет уникальную флору и фауну. Здесь много мальков камбалы и водятся тюлени. Более 20 млн птиц останавливаются здесь во время ежегодной миграции.

Напомним, Google посвятил новый дудл немецкому изобретателю Иоганну Гутенбергу, который считается изобретателем первого механического печатного станка подвижного типа.

Источник: Ракурс


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