Гугл присвятив новий дудл Ваттовому морю

https://racurs.ua/ua/n156776-gugl-prysvyatyv-novyy-dudl-vattovomu-moru.html

Ракурс

Google (Гугл) присвятив новий дудл Ваттовому або Ваденському морю.

Ваттове море — це мілководна морська ділянка, яка займає 10 тис. кв км й частина Атлантичного океану. Саме море розташоване на території Німеччини, Данії та Нідерландів. Фризькі острови відокремлюють це море від Атлантичного океану та Північного моря.

Ватовим це море називають тому, що воно складається з ваттів та лагун. У 2009 році більшу частину цього моря визнали об'єктом Світової спадщини ЮНЕСКО.

Вчені припускають, що це море утворилося приблизно у 10 ст. Двічі на день тут відбувається прилив і відлив. Також Ваттове море має унікальну флору й фауну. Тут багато мальків камбали і водяться тюлені. Понад 20 млн птахів зупиняються тут під час щорічної міграції.

Нагадаємо, Гугл присвятив новий дудл німецькому винахіднику Йоганну Гутенбергу, який вважається винахідником першого механічного друкарського верстату рухомого типу.