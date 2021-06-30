Зрив операції з «вагнерівцями» контролювала Росія, заявили в офісі Зеленського

Під час затримання «вагнерівців» у Білорусі, фото: «РБК»

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Росія організувала резонансну спецоперацію із затримання так званих «вагнерівців» (російських найманців та військових злочинців), вона ж отримала з цього вигоду.

Такої думки дотримується радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє видання «Суспільне».

За словами Подоляка, поява «вагнерівців» на території Білорусі «не могла не бути наслідком певної спецоперації».

На його думку, про це свідчить, зокрема, публікація матеріалу про обставини появи «вагнерівців» у Білорусі в російському виданні «Комсомольська правда» 6 серпня 2020 року.

Судячи з того, як ця історія надалі розвивалася та як був зроблений вкид 6 серпня 2020 року через російську «Комсомольську правду» для заплямовування України в цій історії, та судячи з поведінки Лукашенка, можна зробити висновок, що продумували всю цю історію в Росії, — переконаний Подоляк.

На думку Подоляка, у цій історії Росія «контролювала все на всіх етапах», а також медійно ініціювала цю тему.

На сьогодні в цій історії за увесь час від серпня 2020 року не з’явилося жодної нової інформації, жодних нових фактів, які б можна було перевірити. Є тільки те, що опублікувала російська «Комсомольська правда» і з чого побудований великий конспірологічний детектив, — наголосив Подоляк.

«Вагнерівців» білоруські правоохоронці затримали під Мінськом в ніч на 29 липня 2020 року за підозрою у намірах дестабілізувати ситуацію на тлі президентських виборів, які відбулися в цій країні на початку серпня.

Попри прохання Києва передати цих бойовиків Україні, білоруська сторона зрештою передала їх РФ.

Згодом у ЗМІ з’явилася інформація, що поява цих бойовиків у Білорусі була результатом спецоперації українських спецслужб, деталі якої перед заключним етапом (затримання в Україні) умисно «злили» білоруській стороні. Офіційні особи цю інформацію спростовують.

Нагадаємо, п’ятий президент України Петро Порошенко наприкінці грудня 2020 року заявив, що під час перебування на посаді санкціонував проведення цієї резонансної спецоперації.

Джерело: «Суспільне»