Після геройств проти Швеції український гравець увійшов в топ-5 Євро-2020. Фото:

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Андрій Ярмоленко, півзахисник збірної України та англійського «Вест Хема», увійшов в топ-5 кращих гравців Євро-2020.

Українець посів четверту позицію у рейтингу. П’яту позицію посів хорват Лука Модрич, третє Робін Гозенс, друге Патрік Шик. Лідером рейтингу є легендарний Кріштіану Роналду. Про це повідомляється на сайті чемпіонату Європи з футболу.

На Євро-2020 Ярмоленко забив два голи і віддав дві гольові передачі — гол у матчі з Нідерландами, гол і гольова передача в матчі з Північною Македонією і гольова передача в матчі зі Швецією.

Раніше півзахисник збірної України Ярмоленко увійшов до п’ятірки найкращих бомбардирів своїх країн серед учасників «Євро-2020». На рахунку українця 40 голів. Лідирує в списку португалець Кріштіану Роналду з 104 голами.

Нагадаємо, збірна України вперше в історії вийшла у чвертьфінал чемпіонату Європи. На Євро-2020 команда Андрія Шевченка у важкому поєдинку здолала опір шведів з рахунком 2:1. Україна — у вісімці найкращих команд Євро і 3 липня в Римі зіграє проти Англії.