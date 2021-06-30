Грали, наче вдома – історичні фото перемоги України в Глазго, фото — УАФ

https://racurs.ua/ua/n156773-graly-nache-vdoma-istorychni-foto-peremogy-ukrayiny-v-glazgo.html

Ракурс

Історичний для збірної України день і матч на Євро-2020 — центрі уваги ЗМІ та суспільства. Команда Андрія Шевченка пробилася в ¼ фіналу Чемпіонату Європи — у вісімку найсильніших збірних континенту.

Асоціація українського футболу та її президент Андрій Павелко опублікували докладний фоторепортаж з матчу проти шведів — що відбувалося на полі, трибунах і в роздягальні.

В Україні дякують діаспорі у Великій Британії за неймовірну підтримку збірної і фантастичну атмосферу, яку вона створила на «Хемпден парк» у шотландському Глазго.

Посол Швеції відреагував на історичну перемогу української збірної словами національного гасла «Героям слава!». Тобіас Тіберг після напруженого матчу написав у Twitter «Слава Україні, героям слава!». Примітно, що перед грою Тіберг пожартував, «передбачивши» в Twitter «перемогу жовто-синіх». Він також сфотографувався у формі української збірної.

Тепер у збірної України є три дні на підготовку до ¼ фіналу Євро-2020 і матчу з Англією, який відбудеться у Римі 3 липня.