Играли, как дома — исторические фото победы Украины в Глазго, фото — УАФ

https://racurs.ua/n156773-igrali-kak-doma-istoricheskie-foto-pobedy-ukrainy-v-glazgo.html

Ракурс

Исторический для сборной Украины день и матч на Евро-2020 — в центре внимания СМИ и общества. Команда Андрея Шевченко пробилась в ¼ финала Чемпионата Европы — в восьмерку сильнейших сборных континента.

Ассоциация украинского футбола и ее президент Андрей Павелко опубликовали подробный фоторепортаж матча против шведов — что происходило на поле, трибунах и в раздевалке.

В Украине благодарят диаспору в Великобритании за невероятную поддержку сборной и фантастическую атмосферу, которую создали на «Хэмпден Парк» в шотландском Глазго.

Посол Швеции отреагировал на историческую победу украинской сборной словам национального лозунга «Героям слава!». Тобиас Тиберг после напряженного матча написал в Twitter «Слава Украине, героям слава!». Примечательно, что перед игрой Тиберг пошутил, «предусмотрев» в Twitter «победу желто-синих». Он также сфотографировался в форме украинской сборной.

Теперь у сборной Украины есть три дня на подготовку к ¼ финала Евро-2020 и матча с Англией, который состоится в Риме 3 июля.