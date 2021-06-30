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Ракурс
Играли, как дома — исторические фото победы Украины в Глазго, фото — УАФ

Играли, как дома — исторические фото победы Украины в Глазго

30 июн 2021, 10:11
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Исторический для сборной Украины день и матч на Евро-2020 — в центре внимания СМИ и общества. Команда Андрея Шевченко пробилась в ¼ финала Чемпионата Европы — в восьмерку сильнейших сборных континента.

Ассоциация украинского футбола и ее президент Андрей Павелко опубликовали подробный фоторепортаж матча против шведов — что происходило на поле, трибунах и в раздевалке.

Играли, как дома — исторические фото победы Украины в Глазго, фото — УАФ

Играли, как дома — исторические фото победы Украины в Глазго, фото — УАФ

Играли, как дома — исторические фото победы Украины в Глазго, фото — УАФ

Играли, как дома — исторические фото победы Украины в Глазго, фото — УАФ

Играли, как дома — исторические фото победы Украины в Глазго, фото — УАФ

В Украине благодарят диаспору в Великобритании за невероятную поддержку сборной и фантастическую атмосферу, которую создали на «Хэмпден Парк» в шотландском Глазго.

Играли, как дома — исторические фото победы Украины в Глазго, фото — УАФ

Играли, как дома — исторические фото победы Украины в Глазго, фото — УАФ

Посол Швеции отреагировал на историческую победу украинской сборной словам национального лозунга «Героям слава!». Тобиас Тиберг после напряженного матча написал в Twitter «Слава Украине, героям слава!». Примечательно, что перед игрой Тиберг пошутил, «предусмотрев» в Twitter «победу желто-синих». Он также сфотографировался в форме украинской сборной.


Играли, как дома — исторические фото победы Украины в Глазго, фото — УАФ

Теперь у сборной Украины есть три дня на подготовку к ¼ финала Евро-2020 и матча с Англией, который состоится в Риме 3 июля.

Источник: Ракурс


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