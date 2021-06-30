Штанги, травмы, три гола — тяжелая победа Украины над Швецией

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Сборная Украины впервые в истории вышла в четвертьфинал Чемпионата Европы. На Евро-2020 команда Андрея Шевченко в тяжелом поелинку преодолела сопротивление шведов со счетом 2:1. Украина — в восьмерке лучших команд Евро.

Первый тайм закончился 1:1 с незначительным количеством голевых моментов. Ярмоленко вывел на ударную позицию Яремчука, но удар с близкого расстояния у Романа получился несильным и кипер Швеции отразил его на угловой.

На 27 минуте Украине удалась великолепная комбинация с переводом мяча на правый фланг атаки и вырезанным пасом Ярмоленко на левый фланг, где набежавший Зинченко вколотил мяч в ворота 1:0.

Впрочем, счастье украинцев продолжалось недолго — в конце первой половины игры самый активный в составе скандинавов Форсберг с дальней дистанции и не без помощи рикошета от Забарного все-таки пробил Бущана.

Второй тайм начался тревожно для украинцев, которых прижали к их воротам. Чувствовалась усталость подопечных Шевченко, особенно лидеров атаки — Яремчука и Ярмоленко. Тем не менее именно они создали следующий голевой момент для Украины — Сидорчук после паса Андрея попал в штангу.

Шведы ответили опаснее — ударами Форсберга в штангу и перекладину, однажды спас и Бущан. Игру удалось перевести в овертайм, в котором тяжелую травму колена получил Беседин. Он заработал на себе красную карточку и шведы остались в меньшинстве.

Украинцы перевели мяч на чужую половину поля и стремились все решить не в серии пенальти. Чудо удалось осуществить Артему Довбику, которого выпустили незадолго до этого. На второй добавленной минуте он головой замкнул навес Зинченко с левого фланга — 2:1.

Игрока «Манчестер Сити» признали лучшим в матче, а Украина 3 июля в Риме сыграет против Англии.