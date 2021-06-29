Андрей Шевченко, фото «Укринформ»

https://racurs.ua/n156759-evro-2020-naftogaz-nazovet-v-chest-shevchenko-skvajinu-v-sluchae-pobedy.html

Ракурс

«Нафтогаз» обещает назвать «самую мощную скважину» именем главного тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко в случае победы национальной сборной в матче с командой Швеции, который начнется сегодня, 29 июня, в 22.00 на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия).

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице госкомпании в социальной сети Фейсбук.

Поощряем судьбу и обещаем в случае победы назвать нашу самую мощную скважину именем главного тренера, — отмечается в сообщении. — Вперед, Украина! Ребята, мы верим в вас!

В «Нафтогазе» также напоминают, что во время матча со Швецией на Евро-2012 Шевченко принес сборной Украины победу, дважды поразив ворота соперника.

Напомним, на групповом этапе Евро-2021 сборная Украины заняла третье место в своей группе, однако прошла дальше благодаря дополнительным показателям — набранным очкам и разнице забитых и пропущенных очков.