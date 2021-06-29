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Андрей Шевченко, фото «Укринформ»
Евро-2020 — «Нафтогаз» назовет в честь Шевченко скважину в случае победыhttps://racurs.ua/n156759-evro-2020-naftogaz-nazovet-v-chest-shevchenko-skvajinu-v-sluchae-pobedy.htmlРакурс
«Нафтогаз» обещает назвать «самую мощную скважину» именем главного тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко в случае победы национальной сборной в матче с командой Швеции, который начнется сегодня, 29 июня, в 22.00 на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго (Шотландия).
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице госкомпании в социальной сети Фейсбук.
Поощряем судьбу и обещаем в случае победы назвать нашу самую мощную скважину именем главного тренера, — отмечается в сообщении. — Вперед, Украина! Ребята, мы верим в вас!
В «Нафтогазе» также напоминают, что во время матча со Швецией на Евро-2012 Шевченко принес сборной Украины победу, дважды поразив ворота соперника.
Напомним, на групповом этапе Евро-2021 сборная Украины заняла третье место в своей группе, однако прошла дальше благодаря дополнительным показателям — набранным очкам и разнице забитых и пропущенных очков.
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