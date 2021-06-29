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Ракурс
Андрій Шевченко, фото: «Укрінформ»

Євро-2020 — «Нафтогаз» назве на честь Шевченка свердловину в разі перемоги

29 чер 2021, 19:44
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«Нафтогаз» обіцяє назвати «найпотужнішу свердловину» ім’ям головного тренера збірної України з футболу Андрія Шевченка у разі перемоги національної збірної в матчі з командою Швеції, який розпочнеться сьогодні, 29 червня, о 22.00 на стадіоні «Гемпден-Парк» у Глазго (Шотландія).

Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сторінці держкомпанії в соціальній мережі Фейсбук.

Заохочуємо долю і обіцяємо у випадку перемоги назвати нашу найпотужнішу свердловину ім’ям головного тренера, — зазначається в повідомленні. — Вперед, Україно! Хлопці, ми віримо у вас!

У «Нафтогазі» також нагадують, що під час матчу зі Швецією на Євро-2012 Шевченко приніс збірній України перемогу, двічі вразивши ворота суперника.


Нагадаємо, на груповому етапі Євро-2021 збірна України посіла третю сходинку у своїй групі, проте пройшла далі завдяки додатковим показникам — набраним очкам та різниці забитих і пропущених очок.

Джерело: Ракурс


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