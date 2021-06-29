Верховна Рада підтримала збільшення чисельності Збройних сил, фото: «Український мілітарний портал»

https://racurs.ua/ua/n156758-chyselnist-zbroynyh-syl-moje-zrosty-cherez-utvorennya-teroborony-rishennya-rady.html

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Верховна Рада під час свого позачергового засідання сьогодні, 29 червня, підтримала пов’язані між собою законопроекти № 5557 «Про основи національного спротиву» та № 5558, який передбачає збільшення чисельності Збройних сил України (ЗСУ).

Законопроект № 5557 у першому читанні підтримали 318 народних обранців, проти проголосували восьмеро (усі — члени «Опозиційної платформи — За життя»).

Цей законопроект покликаний визначити:

правові та організаційні засади національного спротиву;

основи його підготовки та ведення;

завдання і повноваження сил безпеки та сил оборони з питань національного спротиву.

Варто додати, що фракція ОПЗЖ під час розгляду цього законопроекту закликала утриматися від його ухвалення, бо це, мовляв, непотрібне рішення, яке «може накликати біду».

Зокрема, народний депутат Микола Скорик, який озвучував позицію ОПЗЖ з цього питання, посилався на вчення про ноосферу відомого українського ученого — академіка Володимира Вернадського.

Там говориться про те, що думка і слово є матеріальними. Якщо постійно повторювати про те, що «війна, війна, війна», то ми дійсно можемо накликати війну, — переконаний Скорик.

Ці слова в залі зустріли вигуками «ганьба!».

Законопроект № 5558 підтримали за основу 320 народних обранців, проти проголосували троє (усі — члени ОПЗЖ).

Цей законопроект пропонує збільшити чисельність ЗСУ з метою створення та забезпечення функціонування окремого роду сил — Сил територіальної оборони ЗСУ, створення яких передбачене попереднім законопроектом, а також розвитку Сил спеціальних операцій (ССО) ЗСУ в інтересах формування руху опору.

Загалом чисельність ЗСУ пропонується збільшити на 11 тис. осіб:

10 тис. — сили тероборони;

1 тис. — сили ССО.

Тобто загальна чисельність ЗСУ становитиме 261 тис. осіб, у тому числі 215 тис. військовослужбовців.

Нагадаємо, Верховна Рада сьогодні також спростила підтвердження дипломів морякам.