Численность ВСУ может возрасти из-за образования теробороны — решение Радыhttps://racurs.ua/n156758-chislennost-vsu-mojet-vozrasti-iz-za-obrazovaniya-teroborony-reshenie-rady.htmlРакурс
Верховная Рада во время своего внеочередного заседания сегодня, 29 июня, поддержала связанные между собой законопроекты № 5557 «Об основах национального сопротивления» и № 5558, который предусматривает увеличение численности Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Законопроект № 5557 в первом чтении поддержали 318 народных избранников, против проголосовали восемь (все — члены «Оппозиционной платформы — За жизнь»).
Этот законопроект призван определить:
- правовые и организационные основы национального сопротивления;
- основы его подготовки и ведения;
- задачи и полномочия сил безопасности и сил обороны по вопросам национального сопротивления.
Стоит добавить, что фракция ОПЗЖ при рассмотрении этого законопроекта призвала воздержаться от его принятия, поскольку это, якобы, ненужное решение, которое «может навлечь беду».
В частности, народный депутат Николай Скорик, который озвучивал позицию ОПЗЖ по этому вопросу, ссылался на учение о ноосфере известного украинского ученого — академика Владимира Вернадского.
Там говорится о том, что мысль и слово являются материальными. Если постоянно повторять о том, что «война, война, война», то мы действительно можем навлечь войну, — убежден Скорик.
Эти слова в зале встретили криками «позор!».
Законопроект № 5558 поддержали за основу 320 народных избранников, против проголосовали трое (все — члены ОПЗЖ).
Этот законопроект предлагает увеличить численность ВСУ с целью создания и обеспечения функционирования отдельного рода сил — сил территориальной обороны ВСУ, создание которых предусмотрено предыдущим законопроектом, а также развития Сил специальных операций (ССО) ВСУ в интересах формирования движения сопротивления.
В целом численность ВСУ предлагается увеличить на 11 тыс. человек:
- 10 тыс. — силы теробороны;
- 1 тыс. — силы ССО.
То есть общая численность ВСУ будет составлять 261 тыс. человек, в том числе 215 тыс. военнослужащих.
Напомним, Верховная Рада сегодня также упростила подтверждение дипломов морякам.