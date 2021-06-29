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Ракурс
Верховная Рада поддержала увеличение численности Вооруженных сил, фото: «Український мілітарний портал»

Численность ВСУ может возрасти из-за образования теробороны — решение Рады

29 июн 2021, 19:07
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Верховная Рада во время своего внеочередного заседания сегодня, 29 июня, поддержала связанные между собой законопроекты № 5557 «Об основах национального сопротивления» и № 5558, который предусматривает увеличение численности Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Законопроект № 5557 в первом чтении поддержали 318 народных избранников, против проголосовали восемь (все — члены «Оппозиционной платформы — За жизнь»).

Этот законопроект призван определить:

  • правовые и организационные основы национального сопротивления;
  • основы его подготовки и ведения;
  • задачи и полномочия сил безопасности и сил обороны по вопросам национального сопротивления.

Стоит добавить, что фракция ОПЗЖ при рассмотрении этого законопроекта призвала воздержаться от его принятия, поскольку это, якобы, ненужное решение, которое «может навлечь беду».

В частности, народный депутат Николай Скорик, который озвучивал позицию ОПЗЖ по этому вопросу, ссылался на учение о ноосфере известного украинского ученого — академика Владимира Вернадского.

Там говорится о том, что мысль и слово являются материальными. Если постоянно повторять о том, что «война, война, война», то мы действительно можем навлечь войну, — убежден Скорик.

Эти слова в зале встретили криками «позор!».

Законопроект № 5558 поддержали за основу 320 народных избранников, против проголосовали трое (все — члены ОПЗЖ).

Этот законопроект предлагает увеличить численность ВСУ с целью создания и обеспечения функционирования отдельного рода сил — сил территориальной обороны ВСУ, создание которых предусмотрено предыдущим законопроектом, а также развития Сил специальных операций (ССО) ВСУ в интересах формирования движения сопротивления.

В целом численность ВСУ предлагается увеличить на 11 тыс. человек:


  • 10 тыс. — силы теробороны;
  • 1 тыс. — силы ССО.

То есть общая численность ВСУ будет составлять 261 тыс. человек, в том числе 215 тыс. военнослужащих.

Напомним, Верховная Рада сегодня также упростила подтверждение дипломов морякам.

Источник: Ракурс


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